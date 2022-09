« Elle est aussi noire que moi ! Les réactions des filles afro-américaines à la nouvelle Petite Sirène deviennent virales sur TikTok

Après le classique Disney de 1989, la Petite Sirène reviendra avec une action en direct réalisée par Rob Marshall.

Le 24 mai, Disney présentera l’action en direct de La Petite Sirène au cinéma. Le film s’inscrit dans une tendance bien connue et peu populaire. Nous avons déjà vu l’action en direct du Livre de la Jungle, de La Belle et la Bête et encore du Roi Lion et d’Aladdin. Pour l’instant, les nouveaux films n’ont pas réchauffé le cœur du public comme les originaux, mais avec La Petite Sirène, quelque chose de différent semble s’être produit. Dans le film de 1989 réalisé par Ron Clements et John Musker, Ariel était coiffée avec une peau nacrée, de longs cheveux roux et des yeux bleus. Dans la nouvelle version réalisée par Rob Marshall, Ariel sera interprétée par Halle Bailey, actrice et chanteuse née en 2000 d’origine afro-américaine.

La controverse entourant son choix en tant que protagoniste a commencé il y a quelque temps, mais ces derniers jours, elle est devenue plus forte. Le 10 septembre, Disney a sorti la bande-annonce du film où dans l’une des dernières scènes on voit la nouvelle Ariel chanter avec ses cheveux croisés par les vagues. Parmi les commentaires de philologues puristes qui accusent Disney d’avoir profané le conte de fées écrit par les frères Andersen, les réactions de filles et de femmes afro-américaines qui regardent pour la première fois la bande-annonce et découvrent le visage de Halle Bailey sont devenues virales sur TikTok. « Elle est noire ! » est la phrase la plus courante mais il y a aussi quelqu’un qui est plus excité « Elle est comme moi ».

Hashtags et afficher les données

Les deux hashtags liés à ces réactions sont #representation et #blackmermaid, pour comprendre la viralité du phénomène, cependant, il n’est pas possible de regarder uniquement ces données puisqu’elles incluent également de nombreuses vidéos qui ne sont pas strictement liées à la nouvelle Petite Sirène . L’utilisateur @armina a posté une vidéo dans laquelle il a monté certaines de ces réactions ensemble : le clip à lui seul a atteint près de 16 millions de vues et 4,3 millions de likes en moins de 24 heures. Parmi les vidéos individuelles, l’une de celles qui ont le plus circulé a été publiée par le compte @preciousavery et a totalisé près de 5 millions de vues et 1,5 million de likes.

Commentaire de Djarah Kan : « N’enlevez pas le professionnalisme des acteurs noirs »

L’écrivain italien ghanéen Djarah Kan a commenté toute l’histoire sur son profil Instagram : « Les sommeliers de la précision de l’action en direct de Disney et les Fasci à la défense de la mémoire d’enfance des années 90 ne peuvent tout simplement pas avaler l’idée que leur bien-aimé sirène blanche, en 2022 elle sera interprétée par une actrice noire ». Dans son discours, il demande cependant aussi que le rôle et le professionnalisme des acteurs noirs ne soient pas négligés : « Ce que je voudrais partager avec vous, c’est le thème du rôle des acteurs noirs, qui sont promptement dépouillés de leur professionnalisme au point de faire des rôles qu’ils interprètent comme une faveur qui s’inscrit dans un agenda politique ».