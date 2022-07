Google améliore considérablement son gestionnaire de mots de passe pour Chrome sur PC, Android et iOS

En bref : le gestionnaire de mots de passe de Google pour Chrome et Android a reçu une mise à jour majeure cette semaine, rationalisant son expérience utilisateur et alignant ses fonctionnalités sur celles d’autres gestionnaires de mots de passe importants. Les utilisateurs peuvent accéder aux nouvelles fonctionnalités du navigateur Chrome pour PC, Android et iOS.

Google a annoncé cette semaine plusieurs nouvelles fonctionnalités pour son gestionnaire de mots de passe qui permettront aux utilisateurs de générer plus facilement des mots de passe forts et uniques tout en y accédant plus rapidement sur plusieurs appareils.

Auparavant, Chrome demandait d’enregistrer les mots de passe au fur et à mesure que les utilisateurs les saisissaient. Il y a maintenant un endroit dans le navigateur pour générer et stocker manuellement les mots de passe. Il peut créer, stocker et remplir automatiquement des mots de passe pour des sites Web et des applications sur PC, Android et iOS.

Sur Android, Google va maintenant vérifier lequel de vos mots de passe est compromis ou trop faible. La société a également unifié l’interface de gestion des paramètres Chrome et Android. Les utilisateurs peuvent même créer un raccourci pour y accéder rapidement depuis l’écran d’accueil d’Android.

Pour utiliser le gestionnaire de mots de passe sur Chrome, activez la synchronisation. Faire cela sur iOS ajoutera Chrome comme option de remplissage automatique dans Paramètres > Mots de passe. Sur Android, recherchez « service de remplissage automatique » dans les paramètres, sélectionnez Google pour le service de remplissage automatique et activez « Utiliser le remplissage automatique avec Google ».

Des services comme 1Password, Bitwarden et LastPass ont ce niveau de fonctionnalité depuis un certain temps. Cependant, le gestionnaire de Google est gratuit et toujours présent pour toute personne utilisant Chrome.