Une petite flotte de robotaxis Cruise a bloqué les rues de San Francisco sans raison apparente

De l’autre côté du miroir : les robotaxis sont-ils sûrs ? Que se passe-t-il lorsque vous avez une armée de systèmes d’IA équipés d’une arme qui a tué 42 915 personnes aux États-Unis en 2021 ? Pourraient-ils se retourner contre nous ? C’est ce à quoi certains Redditors ont pensé en plaisantant après qu’un groupe de taxis sans pilote se soit rassemblé dans une rue de la ville et ait bloqué la circulation pendant des heures.

Un groupe de test de robotaxis Cruise à San Francisco s’est simultanément arrêté et a interrompu la circulation dans les rues de la ville pendant plusieurs heures mardi. Le collectif autonome a cessé toutes ses fonctions pour des raisons inconnues, et des ingénieurs humains ont dû sortir pour récupérer les véhicules manuellement.

Cruise est une coentreprise entre General Motors et Honda. La ville de San Francisco a approuvé les essais des véhicules sans pilote et les essais ont commencé en février. À partir de la semaine dernière, Cruise a commencé les tests commerciaux, mais les voitures sont extrêmement restreintes pour des raisons de sécurité.

Les taxis de niveau 5 (entièrement autonomes) ne peuvent prendre en charge les tarifs qu’entre 22h et 6h du matin dans « certaines rues ». Ils ne peuvent fonctionner que par temps clair et ne dépassent pas 30 mph.

Quelques @Croisière robotaxis semblait être coincé à SF la nuit dernière au coin de Gough St. et Fulton St. Des opérations humaines ont apparemment dû les secourir. Encore quelques défauts à aplanir. pic.twitter.com/eXDocjVfHU —Taylor Ogan (@TaylorOgan) 30 juin 2022

Le blocage a impliqué au moins cinq véhicules de croisière et a forcé un balayeur de rue à sauter tout le bloc. En règle générale, les sanctions pour blocage des balayeuses s’élèvent à 76 $ par voiture, mais on ne sait pas comment la ville gère les véhicules autonomes et si Cruise recevra des amendes.

On ne sait pas non plus comment toutes les voitures se sont rassemblées en premier lieu. Un porte-parole de Cruise s’est excusé pour l’incident mais n’a pas pu expliquer ce qui s’était passé.

« Nous avons eu un problème plus tôt cette semaine qui a amené certains de nos véhicules à se regrouper », a déclaré le porte-parole à TechCrunch. « Bien que cela ait été résolu et qu’aucun passager n’ait été touché, nous nous excusons auprès de tous ceux qui ont été incommodés. »

L’incident laisse le programme commercial de Cruise en question. Reviendra-t-il à avoir des chauffeurs de sécurité pendant un certain temps ? Reviendra-t-il à la phase de test ou continuera-t-il à proposer des tarifs ? Les responsables de la ville lui permettront-ils même de continuer à fonctionner au niveau 5 après cet événement ?

Beaucoup dépend probablement de la rapidité avec laquelle les ingénieurs peuvent déterminer ce qui n’a pas fonctionné. Espérons que ce n’était pas ce qu’un Redditor a suggéré en plaisantant.

« La première chose que je dis à mon collègue, c’est qu’ils se réunissent pour nous assassiner », a écrit la Seansinha. « C’était un événement assez surréaliste. »