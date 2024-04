Date de sortie d’iOS 18, appareils compatibles, fonctionnalités attendues et plus

Apple est prêt à dévoiler la prochaine version du système d’exploitation de l’iPhone, iOS 18, dans deux mois. Le géant technologique de Cupertino travaille sur une grande refonte, apportant des changements à l’écran d’accueil, des fonctionnalités d’IA générative, le support RCS et bien plus encore.

Si vous attendez avec impatience la mise à jour iOS 18, vous êtes au bon endroit. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’iOS 18 à venir, y compris la date de sortie, les appareils pris en charge, les fonctionnalités divulguées et plus encore.

Date de sortie de l’iOS 18

Apple a officiellement confirmé les dates de la conférence mondiale des développeurs de cette année, la WWDC 24. L’événement est prévu du 10 au 14 juin à Apple Park. Pendant la WWDC 24, Apple présentera iOS 18 et détaillera les fonctionnalités et la disponibilité du système d’exploitation.

Initialement, Apple sortira la mise à jour iOS 18 aux développeurs à des fins de test. Une fois arrivée à la deuxième phase de test, la mise à jour sera proposée aux testeurs bêta publics. La première mise à jour bêta publique devrait être lancée à n’importe quel moment en juillet.

Cependant, la version publique finale ou la version stable devrait être lancée en même temps que le prochain iPhone, la série iPhone 16.

Appareils compatibles avec iOS 18

En termes de disponibilité, une longue liste d’appareils Apple est en attente de la très attendue mise à jour logicielle. Il y a de fortes chances que la mise à jour soit disponible pour tous les iPhones fonctionnant sous iOS 17, ce qui signifie que l’iPhone XR et les modèles plus récents pourraient obtenir la mise à jour.

Généralement, Apple propose cinq mises à jour majeures du logiciel pour les iPhones. Cependant, parfois, Apple étend le support de mise à jour du logiciel à certains appareils. Si cela se produit cette année, nous pouvons nous attendre à ce qu’iOS 18 soit disponible pour l’iPhone XR, l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et les modèles plus récents.

Voici la liste complète des iPhones qui devraient prendre en charge la mise à jour iOS 18.

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS*

iPhone XS Max*

iPhone XR*

Fonctionnalités attendues de l’iOS 18

Plusieurs fuites indiquent une refonte majeure de l’iPhone avec iOS 18. Avec l’annonce de l’iOS 18 prévue dans deux mois, il y a suffisamment d’informations pour nous donner une idée de ce qui est nouveau sur l’iPhone. Faisons la lumière sur toutes les fuites.

IA générative

Les téléphones Pixel 8 de Google sont dotés d’une pléthore de fonctionnalités d’IA générative, grâce à la puce interne Tensor G3. À la suite de cela, le géant technologique sud-coréen Samsung a lancé la série Galaxy S24 intégrant des fonctionnalités de Galaxy AI (un nom à la mode pour les fonctionnalités d’IA). Plus tard, d’autres fabricants d’appareils Android ont suivi la tendance, et le Moto Edge 50 Pro récemment annoncé prend également en charge certaines fonctionnalités d’IA.

Quelques rumeurs solides suggèrent qu’Apple apportera des fonctionnalités d’IA générative à l’iPhone avec la prochaine mise à jour iOS 18. Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que la haute direction d’Apple a décrit ses prochains systèmes d’exploitation comme « ambitieux et captivants ».

Plus tard, il a ajouté que l’entreprise essaie de rattraper Google et OpenAI en matière d’IA générative avec la future mise à jour iOS 18.

Dans un autre article, Gurman a déclaré qu’Apple travaille sur plusieurs fonctionnalités basées sur l’IA générative. Cela pourrait signifier qu’il y a plusieurs fonctionnalités infusées d’IA qui arrivent avec l’iOS 18. Au moment de la rédaction, aucune information n’est disponible sur les fonctionnalités d’IA spécifiques sur lesquelles travaille Apple. Cependant, nous pouvons nous attendre à ce que la mise à jour ajoute de la magie de l’IA à l’application Photos, Apple Music (avec des listes de lecture générées automatiquement), Notes, Pages, Freeform et Keynote.

Bloomberg et The New York Times ont signalé qu’Apple est en pourparlers avec Google pour intégrer l’IA Gemini à l’iPhone avec la prochaine mise à jour iOS 18.

Siri s’améliore

Apple prévoit de moderniser ses grands modèles de langage de l’assistant virtuel et des fonctionnalités d’IA générative. Selon les rumeurs, Siri aura de meilleures capacités de conversation, une interaction améliorée entre les Messages et une intégration plus poussée avec l’application Raccourcis.

Cependant, certaines de ces fonctionnalités sont susceptibles d’être exclusives à la prochaine série d’iPhone 16 ou pourraient être présentes uniquement sur l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max, avec la puce Apple A18 Bionic.

Support RCS

L’année dernière, Apple a confirmé que le support RCS arrivait sur l’iPhone. Récemment, Google a également révélé accidentellement la chronologie de sortie de cette fonctionnalité très attendue. Le rapport suggère que la fonctionnalité sera disponible sur les appareils éligibles cet automne.

Pour ceux qui ne le savent pas, RCS signifie Rich Communication Services, essentiellement, c’est la prochaine version de SMs/MMS. Avec le support RCS arrivant sur l’iPhone, les utilisateurs pourront facilement envoyer ou recevoir des photos ou des vidéos entre iPhone et Android. Non seulement cela, mais cela apportera également des indicateurs de saisie en temps réel, des accusés de réception de lecture, des discussions de groupe et des réactions d’emoji multiplateforme.

Voici la liste complète des fonctionnalités à venir avec RCS.

Possibilité d’envoyer des messages via un réseau mobile ou WiFi (aucun coût pour les messages envoyés via WiFi)

Partage de photos et de vidéos haute résolution avec les utilisateurs Android.

Prise en charge du partage de gros fichiers avec les appareils Android.

Accusés de réception de lecture.

Indicateurs de saisie en temps réel.

Messages audio.

Discussions de groupe.

Réactions d’emoji multiplateforme.

Pour les communications d’iPhone à iPhone, les utilisateurs peuvent toujours utiliser iMessage.

Changements de conception et refonte de la page d’accueil

Après avoir apporté des fonctionnalités de personnalisation à l’écran de verrouillage de l’iPhone avec iOS 15 et iOS 16, Apple travaille maintenant à apporter des changements de conception au système d’exploitation. Mark Gurman a mentionné dans sa section Q&R réservée aux abonnés dans la newsletter Power On que « Apple travaille à mettre à jour la conception d’iOS dès cette année ».

En fonction des détails, il est prévu que l’entreprise apportera des éléments de conception inspirés de VisionOS à l’iOS 18. En dehors de cela, la mise à jour est censée apporter des fonctionnalités de personnalisation à l’écran d’accueil, cependant, nous devons attendre la présentation principale de la WWDC pour obtenir de meilleures informations sur la façon dont Apple implémentera le changement de conception dans l’iOS.

Apple Plans

Avec chaque mise à niveau d’iOS, Apple Plans s’améliore et il en sera de même avec iOS 18. La mise à jour devrait apporter la prise en charge des itinéraires personnalisés, vous permettant de contourner les options pré-sélectionnées et de créer leurs propres itinéraires, d’ajouter des arrêts, et plus encore. En dehors de cela, Apple devrait apporter la carte topographique watchOS 10 à l’iPhone.

Autres fonctionnalités

En plus de toutes ces fonctionnalités, Apple apportera de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité avec la prochaine mise à jour iOS 18. Les AirPods Pro devraient bénéficier d’un mode d’aide auditive avec le prochain système d’exploitation de l’iPhone.

Voilà tout ce qu’il y a à savoir sur la prochaine mise à jour iOS 18. Nous ajouterons plus de détails dès qu’ils seront disponibles.

