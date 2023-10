Lancement de la pression à 16k pour un Stylet par mise à jour du firmware

Avec l’interaction numérique étant si dominante, la capacité à réintégrer harmonieusement le contact humain dans le langage digital est essentielle. Et le domaine du dessin numérique ressent certainement la demande amplifiée de capturer les subtilités de personnalités distinctes. Cela appelle donc à des outils encore plus performants.

Dans un esprit d’innovation, ugee, une marque précurseur, a fait un pas audacieux vers la réinvention de l’art numérique. Avec la dernière annonce de la mise à niveau de tous les produits vers une sensibilité à la pression de 16K, ugee a relevé la barre encore plus haut. Répondant ainsi aux besoins en constante évolution de tous les artistes numériques.

16K de sensibilité à la pression change la donne

La sensibilité à la pression, un paramètre vital pour les tablettes graphiques et les écrans, brouille la frontière entre le physique et le numérique. Avec une sensibilité à la pression de 16K, les artistes peuvent se plonger plus profondément dans la subtilité et la précision. Leur permettant de révéler des nuances qui étaient auparavant insaisissables. Cette sensibilité accrue préserve également votre vision, jusqu’aux dégradés les plus doux, à la texture réelle et aux moindres détails. Équipé des technologies de pointe et d’un design tactile d’ugee, cela facilite le changement de paradigme dans la manière dont vous choisissez intuitivement de vous exprimer à travers le dessin.

Alors, qu’est-ce que la sensibilité à la pression de 16K signifie exactement et pourquoi est-ce un changement majeur ? En termes simples, cela signifie que les produits ugee sont désormais capables de détecter un niveau de pression impressionnant de 16384 niveaux. Cela permet aux artistes de donner vie à leurs coups de pinceau avec une facilité déconcertante. Capturant les nuances les plus délicates de leur intention artistique, que ce soit pour un ombrage léger, une ligne prononcée ou tout ce qui se trouve entre les deux. Résultant en des œuvres d’art qui reflètent les émotions de l’artiste, des murmures tendres aux déclarations retentissantes.

Mise à niveau du firmware pour la plupart des produits

Pour une transition fluide vers une sensibilité à la pression de 16K, tous les derniers produits que vous possédez peuvent désormais bénéficier de la mise à niveau du firmware. Cela inclut des modèles tels que les tablettes graphiques ugee M808/908, l’écran de dessin UE12/12 PLUS, la tablette de dessin Q6 Mobile et la tablette de dessin Bluetooth Q8W. Pendant ce temps, l’écran de dessin U1600 a également suivi la tendance. Et d’autres produits classiques d’ugee participeront également à la mise à niveau très prochainement. Avec l’itération de novembre, les nouveaux produits lancés (M808/908 and UE12/12 PLUS) seront tous mis à niveau vers une sensibilité à la pression de 16K. Cela signifie que vous pouvez librement choisir le produit qui vous convient en fonction de vos besoins et profiter du formidable potentiel de 16K avec le même budget.

ugee promet d’offrir une expérience de sensibilité à la pression de 16K la plus rentable possible. Prêt à offrir un voyage immersif et expressif sans précédent. La mise à niveau d’ugee sert également de témoignage au rapprochement entre le dessin traditionnel et le dessin numérique. Cette nouvelle révélation d’exactitude et d’exquise perfection favorise encore davantage la relation intuitive et empathique entre les artistes et la toile.

En adoptant cette nouvelle sensibilité à la pression de 16K, ugee s’engage à améliorer l’expérience de création sans compromettre l’expérience utilisateur. Ainsi, ugee vise à rendre cette mise à niveau accessible à tous de manière progressive, effaçant la frontière entre le tangible et le virtuel. Et ouvrant la voie à une fusion plus harmonieuse entre la technologie et l’art.