Test EcoFlow PowerStream: Utilisez et stockez l’énergie solaire jour et nuit pour votre maison/appartement

EcoFlow a dévoilé cette année le PowerStream. Derrière ce nom se cache un onduleur, qui, grâce à son éco-système de prises connectées et panneaux solaires, vous permet de capter l’énergie du soleil et l’injecter dans votre réseau. Accompagné d’une batterie, cette solution permet aussi de stocker l’énergie trop abondante en journée et la réinjecter quand il fait sombre, où aucune énergie solaire ne peut être captée.

Ce système possède d’autres atouts, il se destine par exemple aux balcons. Si vous n’êtes pas propriétaire de votre appartement, il est très facile de l’installer et le désinstaller sans travaux. Lorsque vous déménagez, cet ensemble de captation d’énergie part avec vous, l’investissement n’est donc pas perdu. Il est tout à fait possible également d’installer la solution PowerStream dans un jardin, et, nous allons même dans ce test, (quand nous aurons reçu les kits d’orientation solaire), essayer de montrer qu’il est possible de l’adapter à un mur de maison.

Enfin, ce système est plug and play, et, grâce aux prises intelligentes EcoFlow (Smart Plug) et à quelques réglages via l’application mobile, il est possible d’avoir une autoconsommation intelligente et ne pas renvoyer toute l’électricité non utilisée dans le réseau EDF, qui est normalement perdue pour l’utilisateur. Nous supposons que vous avez de nombreuses questions sur le PowerStream, et c’est normal, surtout à l’heure ou le prix de l’électricité grimpe à vive allure et que nous recherchons une solution pour y faire face. Dans cet article nous tenterons d’apporter les réponses à vos interrogations face à cette nouvelle technologie, grâce à nos tests pratiques et nos calculs de rentabilité.

EcoFlow PowerStream: Explications des différents éléments

Lors de l’achat, cet onduleur PowerStream peut être accompagné de plusieurs éléments (prises connectées, panneaux solaires…) mais avez-vous déjà besoin une batterie ? Une question à laquelle les campeurs et les propriétaires de jardins pourraient répondre par « oui ».

Mais qu’en faire quand on est à la maison ? La batterie, qui représente un certain coût, reste alors inutile dans un coin. La solution est alors de l’utiliser comme stockage d’énergie. Et c’est l’une des approches d’EcoFlow. En clair, le Powerstream est un micro-onduleur indépendant installé en permanence et la batterie est une extension que vous pouvez utiliser à tout moment pour une utilisation mobile.

L’EcoFlow PowerStream est compatible avec la plupart des batteries de la marque qui comportent un port d’extension sur le côté, cependant, il est conseillé de vérifier cette compatibilité avant l’achat ou d’opter pour un pack comprenant l’ensemble. Pour notre test, nous avons utilisé une Delta 2 Max, d’une capacité de 2 kWh. Si vous recherchez une capacité encore plus importante, la Delta Pro, avec 3,6 kWh, pourrait être un choix judicieux.

Vous retrouverez ci-dessous toutes les batteries compatibles actuellement avec le PowerStream, de la série RIVER 2 qui démarre à 256 Wh à la série DELTA qui monte, comme nous l’avons indiqué précédemment, à 3600 Wh :

Il est important de noter que la taille de la batterie influence considérablement les performances de votre système. Une batterie avec davantage de capacité vous permettra de stocker plus d’énergie pour une utilisation pendant la nuit ou pour les jours nuageux ou la captation d’énergie est plus faible que la consommation instantanée.

En ce qui concerne les panneaux solaires, l’EcoFlow PowerStream est compatible avec une grande variété de modèles, qu’il s’agisse de panneaux portables, rigides ou flexibles EcoFlow. Nous allons, à ce propos, utiliser un ensemble de deux panneaux rigides de 400W chacun pour notre test. Mais le PowerStream est également compatible avec des panneaux solaires de tout fabricant présentant une tension de fonctionnement comprise entre 11 et 60 V, avec une intensité maximale de 13 A. L’EcoFlow PowerStream est doté de deux entrées solaires, chacune étant limitée à 400 W, ce qui permet une puissance combinée pouvant atteindre 800 W.

Si au contraire, vous optez pour des modules solaires EcoFlow flexibles, leurs avantages est leur faible poids et le fait que vous pouvez les adapter à de nombreuses surfaces, comme par exemple le toit d’un camping-car. À la maison, ils constituent la solution parfaite pour un montage directement sur le garde-corps ; vous pouvez facilement monter les modules solaires avec des serre-câbles.

Pour une utilisation encore plus intelligente de votre système lors de l’injection d’énergie, vous pouvez envisager d’associer les prises intelligentes EcoFlow Smart Plug au PowerStream. Ces prises sont capables de détecter la charge de tout appareil qui y est connecté. Le PowerStream enverra automatiquement l’alimentation nécessaire (jusqu’à 800W) pour vos appareils branchés en fonction des besoins pour alimenter ces appareils. Cela vous permet d’optimiser votre consommation d’énergie de manière efficace et intelligente.

En ce qui concerne la garantie, Ecoflow offre une garantie de dix ans pour le PowerStream et les panneaux solaires, les batteries quant à elles bénéficient d’une garantie de cinq ans.

EcoFlow PowerStream: Déballage

Lors de la réception du kit PowerStream, EcoFlow fait, comme à son habitude, les choses en grand afin que le matériel arrive intact sur notre adresse de test. L’ensemble du matériel arrive livré par un prestataire sérieux et sur une très grande palette faite sur mesure.

Si vous avez optez pour des panneaux solaires rigides comme nous, nous vous conseillons fortement d’être deux personnes pour transporter l’ensemble à l’intérieur de votre logis. Les panneaux accusent leur poids, mais surtout, sont très grands.

Commençons par le déballage de la pièce maîtresse du kit, le PowerStream. Le packaging arbore un design simple, moderne, gris et noir, typique de la marque, qui lui confère un positionnement orienté vers le haut de gamme.

Tous les composants nous sont parvenus bien emballés. Les boîtes étaient étiquetées ou comportaient des croquis des périphériques ou composants présents à l’intérieur.

Le PowerStream, plutôt lourd en main, ressemble à un Mac Mini, mais nous reviendrons en détail sur son design dans la partie suivante de ce test.

Cet onduleur peut être utilisé à plat, mais également se fixer au mur. Nous retrouvons donc une coque et une plaque de fixation murale dans l’emballage.

Un petit manuel, une carte de garantie et de SAV sont également présents, ainsi qu’un très grand guide d’installation rapide très pratique et disponible en français. Les vis dédiées à la fixation murale sont aussi incluses dans le packaging.

3 câbles sont présents avec notre kit pour connecter le PowerStream avec le reste du système. De droite à gauche, nous avons tout d’abord le câble d’alimentation CA (secteur), un câble avec une double connexion MC4 pour relier les panneaux solaires, ainsi qu’un câble pour connecter l’onduleur à la batterie.

Le grand carton renferme les deux panneaux solaires rigides de 400W chacun. De nombreuses mousses et renforts en carton sont présents pour les protéger des aléas des transports. Un film plastique présent sur les extrémités fait aussi partie de l’ensemble des protections, afin de protéger les cadres de toute rayure.

Les panneaux, pour plus de praticité et rigidité, sont disposés l’un sur l’autre. Les deux panneaux solaires côte à côte mesure au total 1,73 m par 2,23 m, veuillez prévoir une bonne place pour l’installation et la manipulation de ceux-ci.

En plus d’un manuel d’utilisation pour les panneaux solaires, des vis, boulons et supports sont présents dans le carton.

Le kit de balcon pour les panneaux solaires vous sert comme son nom l’indique à fixer les panneaux sur un balcon, mais vous pouvez aussi les accrocher sur un mur étroit ou clôture si celle-ci est assez solide.

Le kit est composé de nombreux éléments. Nous retrouvons des jeux de vis et boulons, deux serres câble, un pad adhésif, deux crochets ainsi que des clips. L’ensemble est bien usiné et respire la qualité de fabrication.

Les deux supports sont présents permettant de placer les panneaux solaires à différentes hauteurs. Les mesures sont indiquées en millimètre tous les trois trous de fixation.

Ces panneaux solaires sont également installables sur une surface plane, comme un jardin ou au-dessus d’un garage par exemple.

Ce kit de jardin est composé de 4 longs rails, ainsi que des vis et boulons, des vis à main et deux autres rails plus petits pour régler l’inclinaison optimale selon la saison.

En ce qui concerne le câblage, la marque propose des câbles MC4 de 3 mètres qui sont robustes et semblent être de bonne qualité.

Gros point fort de ce kit, l’utilisation de câbles plats. Avec ces derniers, inutile de percer des trous, ceux-ci s’insèrent sans problème à la fermeture d’une fenêtre ou sous une porte coulissante. Comme nous vous le citons, ce kit est plug and play, aucun travau n’est à faire pour mettre en place ce kit.

Enfin nous trouvons les Smart Plug, ces fameuses prises intelligentes qui permettent d’injecter directement l’électricité du PowerStream à vos appareils.

Dans l’ensemble, la marque reste fidèle à elle-même. Les produits sont livrés dans de bonnes conditions, bien emballés, bien finis et fournis avec assez de manuel ou guide. Maintenant passons plongeons plus en profondeur avec un tour d’horizon du design et fonctionnalité de cette solution.

Kit EcoFlow PowerStream: Fonctionnalité et design

Mesurant 242 x 169 x 33 mm et pesant environ 3 kg, le PowerStream est très élégant et ne possède aucun système de refroidissement actif. Son fonctionnement se fera donc dans le plus grand silence, à l’exception du léger bruit émis par la batterie éventuellement connectée.

Ce boîtier compact entièrement métallique est doté de prises de connexions propriétaires et d’une antenne WLAN intégrée 2,4 GHz pour la bande longue portée et est certifié IP67. La plage de température dans laquelle le micro-onduleur peut fonctionner est comprise entre -40 et +50 °C. Une installation en extérieur est donc possible.

Sur le côté gauche, nous retrouvons l’antenne Wi-Fi, puis la connexion aux panneaux solaires, la connexion optionnelle à la batterie et enfin la prise AC, chargée d’injecter le courant dans le réseau électrique.

Sur la connexion solaire, le PowerStream dispose de deux entrées pour modules solaires et peut gérer un maximum de 400 watts par entrée. La tension d’entrée peut être comprise entre 30 et 58 volts DC. Cela convient à la plupart des modules solaires jusqu’à 435 Watts. Si vous n’êtes pas sûr, il est préférable de demander au revendeur où vous achetez le module solaire.

Ces connexions sont par ailleurs intelligemment protégées contre le retrait accidentel de câble. Pour débrancher une connexion, il faudra impérativement utiliser ce petit outil en plastique noir intégré dans la coque dédié à la fixation murale.

Panneaux solaires rigides EcoFlow 400W

EcoFlow dispose d’un ensemble complet de technologie de système photovoltaïque, leur panneau solaire de 400 W s’adapte parfaitement aux kits d’alimentation Ecoflow et à l’écosystème PowerStream. Leur taux d’efficacité est élevé, allant, d’après le constructeur, jusqu’à 23%.

La finition de ces panneaux est particulièrement bonne. La construction semble solide et le poids de 21,8 kg est un facteur rassurant quant aux matières utilisées pour sa construction.

Ces panneaux solaires sont certifiés IP68 et sont donc résistants aux intempéries, voire même à une tempête. Après de nombreux jours de pluie (saison hivernale actuellement), une très forte humidité ambiante et un vent très fort, ces panneaux n’ont montré aucun problème de fonctionnement.

Bon point, ces panneaux possèdent un connecteur universel, il est donc tout à fait possible de les utiliser avec un autre système solaire ou des batteries d’autres marques.

Petite remarque, si vous achetez ces panneaux seuls, les câbles ne sont pas fournis. Il est donc impératif d’en posséder au préalable ou de se procurer des câbles MC4 standard.

Pour obtenir les tensions de fonctionnement des panneaux, leur coefficient de puissance et d’autres caractéristiques pertinentes, nous avons compilé toutes les spécifications de ces modèles dans un tableau pratique :

Marque et modèle du produit EcoFlow Panneau solaire rigide 400W Dimensions L x l x H 170 x 112 x 3,6 cm Poids 21,8 kg Puissance nominale 400 W (+/-5 W) Matière Silicium monocristallin COV – Tension en circuit ouvert 37,1 V ISC – Courant de court-circuit 13,79 A Tension de fonctionnement maximale 31 V Courant de fonctionnement maximal 12,9 A Temp. Coefficient de puissance nominale -0,38%/°C Temp. Coefficient de tension en circuit ouvert -0,33%/°C Temp. Coefficient de courant de court-circuit 0,06%/°C Tension maximale du système 1 500 VCC (UL) Courant maximum du fusible 25 A Garantie 10 ans

Un petit conseil sur les performances photovoltaïques, la spécification « Wp » signifie Watt Peak, c’est-à-dire une indication de la puissance de crête à court terme. En général, la puissance indiquée, par exemple 400 watts, n’est pas atteinte. Théoriquement, cela ne serait possible que si le module solaire était aligné en permanence avec le soleil.

Comme ce n’est pas le cas, il est préférable d’utiliser des modules solaires avec une puissance plus élevée, par exemple 400 watts au lieu de 380 watts, afin d’avoir une puissance lumineuse plus élevée.

Prises intelligentes EcoFlow Smart Plug

La marque a inclus un système de contrôle intéressant dans son PowerStream. Les Smart Plug sont des prises dites intelligentes qui mesurent la consommation d’énergie des appareils connectés. Grâce aux données de mesure, le PowerStream peut spécifiquement fournir plus de puissance au réseau domestique, par exemple à partir de panneaux solaires ou d’une batterie Delta 2 MAX, lorsque la machine à laver se met en marche.

Hormis le talon fixe préalablement réglé d’électricité que vous pouvez renvoyer dans le réseau grâce au PowerStream, il est plus intéressant d’équiper d’une prise intelligente les appareils gourmands en électricité qui ne fonctionnent que par intermittence. Ainsi, au lieu par exemple de renvoyer 150 Watts dans le réseau toute la journée, 800 Watts au maximum pourront être envoyé directement dans un appareil (ou une multiprise) et ce, de manière intelligente, envoyant exactement ce dont à besoin un appareil à un instant présent.

En clair imaginons que vous ayez réglé 150 Watts renvoyé dans le réseau toute la journée. Lorsque vous n’utilisez pas d’appareil, une partie de ces 150 Watts sera supérieur à la consommation actuelle de votre maison, cette énergie est donc perdue. Avec les prises, vous pouvez par exemple régler une énergie renvoyée de 20 Watts de base sur la maison (pour alimenter la VMC et autres appareils en veilles), et, quand une appareil, branché sur un Smart Plug sera allumé, par exemple une machine à laver, la consommation exacte en direct sera renvoyée pendant une heure le temps du lavage.

C’est donc une solution beaucoup plus intelligente, qui vous évite de renvoyer inutilement de l’énergie solaire ou issue de la batterie dans le réseau EDF. Cette utilisation proactive permet au passage de décharger inutilement votre batterie la nuit, si vous avez réglé un talon de consommation trop haut alors qu’aucun appareil n’est utilisé.

Si vous comptez brancher une voiture électrique sur cette prise, notons qu’elle peut aller jusqu’à 10A, soit 2500 Watts. Lors du rechargement d’une Tesla par exemple, il sera donc obligatoire de descendre le nombre d’ampère à 10 au lieu de 16 par défaut pour éviter tout problème.

Pour en revenir à la forme physique du produit, nous n’avons rien à redire sur sa construction où la finition, c’est impeccable et nous avons particulièrement aimé le design minimaliste de cet accessoire. Les Smart Plug mesurent 53 × 53 × 79 mm et, en plus du Wi-Fi à 2,4 GHz, prennent également en charge le Bluetooth pour la connexion au smartphone.

Un bouton muni d’une LED est présent sur le dessus de la prise pour l’allumer ou l’éteindre manuellement. Ce qui peut également être fait ou programmé via l’application mobile EcoFlow.

La LED, dont l’intensité peut aussi être réglée via l’application, peut être également désactivée. Elle indique l’activité de la prise ou clignote d’une couleur différente, lors de la mise à jour du firmware.

Ces prises intelligentes EcoFlow sont compatibles Matter (nouveau standard universel et multimarques pour la domotique et les objets connectés) et peuvent donc être utilisées et intégrées dans tous les principaux systèmes de maison intelligente d’Apple, Google, Samsung et Amazon. Sur un système, il est possible d’utiliser plusieurs Smart Plug, avec au maximum de 16 prises.

EcoFlow PowerStream : Tests pratiques

L’installation du PowerStream va se dérouler en 4 étapes. Nous allons tout d’abord monter les panneaux solaires sur un kit de jardin, installer le PowerStream et la batterie, les prises Power Plug, et enfin régler l’application pour faire fonctionner et monitorer l’ensemble.

Installation du système

L’installation du panneau est simple et rapide, avec des trous pré-percés et un trou de mise à la terre pour diverses configurations, ce qui le rend idéal pour les applications hors réseau telles que les camping-cars, les toits, les cabines, les yachts, etc.

Une fois le panneau sur le sol, on vient placer les deux premiers rails de chaque côté du module, puis les fixer avec les vis et écrous prévus.

On fixe ensuite les deux autres rails de même taille à l’extrémité de ceux-ci. La dernière étape consiste ensuite à régler l’orientation des panneaux. En hiver le soleil est bas nous allons donc les placer à un angle de 60° à l’aide des deux petits rails fournis avec le kit et les vis à main.

Afin de connaître quels trous de vis utiliser selon chaque orientation, vous pouvez consulter le croquis très utile ci-dessous :

Après une dizaine de minutes, le montage est terminé.

Il est possible de fixer les panneaux au sol, (ou de les lester), avec les différents trous permis par les rails. Avec une telle orientation hivernale, c’est indispensable de solidifier la base pour ne pas retrouver le panneau sur le ventre suite à une forte tempête.

Avec notre angle de 60° choisi, les trous 16 horizontaux et 16 verticaux ont été utilisés.

Nous avons ensuite utilisé les câbles MC4 de 3 mètres de la marque pour relier les panneaux aux câbles plat MC4 passant sous la porte vitrée de la pièce de vie. Ces connexions étant standards, il est tout à fait possible d’utiliser des câbles d’autres marques.

Voici à quoi ressemble le câble MC4 plat passant sous la porte vitrée. C’est ultra pratique, ne laisse pas rentrer le froid (ou la chaleur) et passe également sans problème sous le volet électrique.

Ci-dessous, afin de bien comprendre la mise en place, vous pouvez retrouver une vue d’ensemble du système une fois branché.

Si vous utilisez une batterie, l’onduleur PowerStream se placera dans la grande majorité des cas au-dessus de celle-ci. Le câble les reliant étant relativement court, il n’est pas possible d’utiliser le kit à l’extérieur.

Nous retrouvons donc le câble relié aux panneaux solaires extérieurs, le câble connectant la batterie à l’onduleur ainsi que le câble allant du PowerStream à la prise secteur pour injecter le courant produit par la captation solaire.

De face, le PowerStream semble très bien s’accommoder au sommet de la batterie. Une led pratique (elle aussi désactivable) permet de connaître l’état actuel de l’onduleur :

Verte fixe : Le PowerStream est allumé et fonctionne correctement.

: Le PowerStream est allumé et fonctionne correctement. Bleue clignotante : Le PowerStream est en train de se charger.

: Le PowerStream est en train de se charger. Violette clignotante : Le PowerStream est en train de se mettre à jour.

: Le PowerStream est en train de se mettre à jour. Verte qui respire : La sortie AC est connectée à la Smart Plug.

: La sortie AC est connectée à la Smart Plug. Rouge fixe: Le PowerStream a un problème. Cela peut être dû à une surchauffe, à un court-circuit ou à une autre défaillance.

L’installation physique est donc très rapide et plug and play comme prévu. Il est assez fou de s’apercevoir avec quelle vitesse et facilité nous pouvons installer un kit autonome solaire d’autoconsommation de 800W avec batterie, sans aucuns travaux.

Il ne reste ensuite plus qu’à ajouter les éléments détectés automatiquement dans l’application mobile de la marque et effectué certains réglages selon vos préférences. Nous reviendrons en détail sur l’app et la configuration du système dans la section suivante du test.

Nous avons précédemment parlé de l’utilité des prises intelligentes EcoFlow plus haut dans ce test, maintenant nous pouvons passer à leur installation qui elle aussi est plug and play.

Une fois un Smart Plug détecté, il est, comme le PowerStream et la batterie, directement détecté dans l’application mobile.

Une fois ajouté, nous rentrons le code Wi-Fi du logis, et effectuons la dernière mise à jour de son micro-logiciel. Un mot à ce sujet, nous travaillions sur un ordinateur de bureau relié à un Smart Plug, et avons effectué une mise à jour du firmware alors que celui-ci était en route. Le système a été coupé électriquement pour redémarrer la prise après l’application de la mise à jour. Veuillez donc à n’avoir aucun appareil électrique sensible en route lorsque vous appliquez une mise à jour de ces prises intelligentes.

Dans notre installation nous avons utilisé 4 Smart Plug sur des appareils consommant de l’électricité par intermitence :

1 sur une multiprise où le PC de bureau + écrans sont connectés + lampe à led (de 110 Watts à 420 Watts)

1 sur une multiprise connectée à la TV + console + lampe de salon (130 Watts en moyenne, pic à 330 Watts)

1 sur le frigo de la cuisine (5 Watts à 60 Watts)

1 sur machine à laver + sèche-linge (350 Watts en pic)

Voici en exemple le PowerStream qui alimente la TV, console et lampe de salon. Cet ensemble peut monter à 330 Watts.

Le Smart Plug permettant de monter jusqu’à 2500 W (mais limité à 800W de production issue du PowerStream), il est tout à fait possible de brancher un grille-pain de 1500 W comme le SMEG TSF02PKEU de notre essai. Dans le meilleur des scénarios sur ce produit, 800 Watts seront issus de la production solaire, les 700 Watts restants proviendront du réseau EDF.

Si vous comptiez brancher n’importe quel appareil à un Smart Plug, les prises rondes ne sont pas compatibles, comme cet adaptateur à gauche. Il faut donc impérativement vérifier vos prises lors de la conception de votre installation pour éviter toute mauvaise surprise.

Dans l’ensemble, nous avons trouvé ces Smart Plug très pratiques, et, à notre connaissance, c’est actuellement sur le marché public, la seule solution pour utiliser intelligemment l’énergie solaire produite de manière proactive, sans renvoyer de surplus sur le réseau EDF.

Application mobile

Vous avez d’abord besoin de l’application pour configurer initialement le Powerstream. Cela inclut la configuration WLAN, ainsi que les premières mises à jour. Ces dernières sont particulièrement importantes car les mises à jour régulières augmentent la stabilité et apportent de nouvelles fonctionnalités. Surtout en combinaison avec une batterie comme stockage sur batterie.

Une fois connecté à votre compte EcoFlow et le Bluetooth de votre smartphone activé, la détection des périphériques se fait directement. Chacun d’eux doit être ajouté et relié ensuite au Wi-Fi du logis.

Une fois les appareils ajoutés et connectés au réseau, nous pouvons tous les visualiser d’un coup via l’onglet principal « Appareil ». Comme toujours avec EcoFlow, l’UX de l’application est bien étudiée, claire et intuitive, sans jamais paraître fouillis ou se retrouver perdu dans de nombreux sous niveaux de menus.

Il n’existe qu’un seul volet d’option par appareil. Nous détectons rapidement qu’une mise à jour est disponible avec une indication présente au niveau du « Micrologiciel ».

L’application développe toute sa puissance avec une batterie connectée. Dans ce cas, configurez d’abord la puissance requise à la sortie CA. Il s’agit de la puissance dont le ménage a besoin comme charge de base, qui ne dépasse généralement pas 300 Watts.

Toute énergie supplémentaire générée est stockée dans la batterie. Si le stockage de la batterie est plein et que les performances des modules solaires diminuent, l’énergie nécessaire est extraite du stockage de la batterie. Ecoflow appelle ce mode « alimentation prioritaire ». Un autre mode est appelé « prioriser le stockage d’énergie », ici la batterie est d’abord chargée avant que l’énergie ne soit fournie au réseau domestique. Ce qui est bien, c’est que vous pouvez basculer entre ces deux modes à l’aide d’une programmation.

Ce qui est bien réalisé, c’est que ces deux modes peuvent également être programmés quotidiennement, permettant ainsi des transitions automatiques sans intervention manuelle.

Cependant, ce qui manque ici, c’est une option pour contrôler la charge de base en fonction du temps, ce qui permettrait de réguler l’injection en fonction de l’heure. Par exemple, cela permettrait d’augmenter spécifiquement l’injection à des moments précis, comme en soirée lors de la préparation des repas si la cuisinière ne peut pas être connectée via une prise intelligente, afin de mieux correspondre à la consommation réelle et aux besoins.

Sans batterie connectée, l’application sert uniquement d’affichage de l’état du rendement énergétique actuel. Elle est très ergonomique et si vous saisissez le prix du kWh payé auprès de votre propre fournisseur d’énergie, l’application calculera les économies de coûts.

Afin de préserver la durée de vie de la batterie il est possible de régler la limite de charge et décharge. Dans notre exemple, la batterie cessera de se recharger après avoir atteint 90% de sa capacité et arrêtera de fournir de l’électricité après être tombé à 15% de sa capacité.

EcoFlow a mis au point une interface terriblement efficace retraçant le chemin de l’électricité provenant des panneaux solaires, de la batterie ou du réseau électrique. Nous pouvons également observer l’énergie qui charge la batterie ou alimentant le niveau d’électricité demandé par les Smart Plug. En cliquant sur les prises connectées justement, il est possible de voir quelle puissance d’énergie elles utilisent en direct.

C’est sur cette interface que vous allez passer le plus de temps. Il est très satisfaisant de voir l’énergie solaire alimenter nos appareils, recharger la batterie, ou voir la batterie alimenter nos appareils quand le soleil est absent.

Un volet statistiques, encore une fois, très ergonomique, permet de consulter l’énergie produite par jour, semaine, mois et année. D’autres données intéressantes sont consultables comme l’énergie envoyée directement dans la maison + Smart Plug ou vers la batterie. Il est également possible de consulter l’énergie consommée et de regarder les économies réalisées.

Un autre point fort de l’application réside dans le fait de pouvoir mettre en place des routines sous la forme d' »automatisation ». De nombreux scénarios s’ouvrent alors à vous pour optimiser au mieux l’utilisation de l’énergie solaire produite. Il est ainsi par exemple possible de déclencher ou éteindre manuellement un appareil en fonction de la météo actuelle.

Pour les prises intelligentes, il est possible de configurer dans l’application une programmation horaire déterminant quand elles doivent être allumées ou éteintes. Cela permet de désactiver spécifiquement les appareils connectés lorsqu’ils ne sont pas nécessaires. Une fonction très utile pour désactiver les nombreux appareils en veille la nuit. La protection contre la surcharge peut également être réglée manuellement entre 1 000 et 2 500 watts.

Le PowerStream est principalement conçu pour emmagasiner efficacement de l’énergie pendant la journée afin de la réutiliser le soir et la nuit, périodes où le soleil n’est pas disponible mais où les besoins en énergie persistent. Dans un espace de vie restreint, ce système permet quasiment d’atteindre l’autosuffisance énergétique, bien qu’une quantité supplémentaire d’énergie solaire soit nécessaire pour répondre intégralement aux besoins d’un foyer.

Remarque en utilisation

Avec deux panneaux solaires de 400 Watts, bien que orientés vers le sud mais pas selon l’angle optimal, il n’est pas possible, lors d’une demande continue en énergie pendant la journée, de charger complètement la Delta 2 MAX avec l’installation photovoltaïque du kit. Un niveau de charge maximal d’environ 65 % est réaliste, en tenant compte du fait que la batterie intervient déjà durant la journée et est partiellement déchargée de temps en temps.

Cependant, en priorisant la charge de la batterie, celle-ci peut être chargée à 100%, mais nous observons que la puissance de sortie CA de l’onduleur reste constante aux valeurs définies, même lorsque la batterie est pleine et que la production solaire pourrait fournir plus d’énergie. Dans ce cas, le système empêche l’excès d’énergie d’être injecté dans le réseau électrique, ce qui n’est pas logique. Peut-être qu’une mise à jour permettra d’envoyer 100% de l’énergie solaire captée dans le réseau même si la batterie est pleine.

EcoFlow PowerStream : Calcul de rentabilité

Lorsque vous envisagez d’investir dans un système d’énergie solaire comme le PowerStream d’EcoFlow, la question de la rentabilité est primordiale. Vous vous demandez si ce genre de système est rentable, et si oui, combien de temps il faut pour récupérer votre investissement. Cette question est tout à fait légitime, car la rentabilité dépend de plusieurs facteurs, notamment l’emplacement, l’inclinaison des panneaux solaires, l’orientation par rapport au soleil, et la région où vous habitez.

Pour déterminer la rentabilité potentielle de votre système PowerStream, vous pouvez utiliser des outils en ligne comme PVGIS. Cet outil vous permet de saisir des informations importantes telles que votre emplacement (par exemple, Lyon), la puissance crête installée de vos panneaux solaires (800 W crête pour nos deux panneaux EcoFlow de 400 W crête chacun), l’inclinaison des panneaux et leur azimut.

L’inclinaison des panneaux solaires est cruciale, car elle détermine l’angle optimal pour maximiser la production d’électricité. PVGIS peut vous aider à estimer cet angle en fonction de votre emplacement. Il est important de noter que vous pouvez choisir d’optimiser l’inclinaison pour toute l’année, mais si vous êtes prêt à ajuster l’angle des panneaux au fil des saisons, vous pourriez augmenter légèrement la production.

L’azimut est un autre paramètre important, car il indique l’orientation de vos panneaux solaires par rapport au sud, qui est l’orientation idéale pour maximiser la production. Plus vos panneaux sont alignés avec le sud, moins d’énergie sera perdue.

Une fois que vous avez entré ces données dans PVGIS, l’outil vous fournira une estimation de la production d’électricité de vos panneaux solaires en kilowattheures (kWh) par mois. Vous pouvez utiliser cette information pour calculer votre production annuelle, dans notre cas, 973 kWh par an.

Maintenant, la question cruciale est de savoir ce que cela représente en termes d’économies financières. Vous pouvez prendre en compte le tarif actuel de l’électricité, actuellement 22,76 centimes d’euro par kWh chez EDF (abonnement de base sans heures pleines/creuses), pour estimer vos économies.

Dans notre cas, avec 973 kWh de production annuelle, cela équivaut à environ 221 € d’économies par an (calcul 973 x 0,2276).

Le prix du PowerStream et de deux panneaux solaire EcoFlow étant actuellement à 949€ (au lieu de 1168€ ), l’investissement sera remboursé en 4 et 3 mois.

Il est important de noter également que le prix de l’électricité peut varier au fil des ans. Il est très fortement possible que le coût de l’électricité augmente, ce qui pourrait logiquement accroître vos économies. Par exemple, certaines études prévoient une augmentation de 50 % du prix de l’électricité d’ici 2030. Le temps de remboursement de cet investissement sera donc logiquement raccourci.

Il est important de noter que vos panneaux solaires ne produisent pas nécessairement la même quantité d’électricité tous les jours en raison des variations météorologiques et saisonnières. C’est là qu’une batterie peut jouer un rôle essentiel. Une batterie de stockage d’énergie vous permet de stocker l’électricité produite par vos panneaux solaires et de l’utiliser lorsque vous en avez besoin, même lorsque le soleil ne brille pas. Cela garantit que vous consommerez la majeure partie de l’électricité produite, ce qui peut augmenter vos économies.

L’ajout d’une batterie représente un coût supplémentaire. Par exemple, le PowerStream avec les panneaux, accompagné d’une batterie de stockage de 2 kWh coûte actuellement 2 629 € (au lieu de 3506 € ). Si vous ajoutez cette batterie à votre système, il faudra plus de temps pour rentabiliser votre investissement, 11 ans et 9 mois dans ce scénario.

En ce qui concerne la durée de vie de votre installation, les panneaux solaires ont généralement une durée de vie de 20 à 25 ans, tandis que le boîtier de la station électrique d’EcoFlow est garanti pendant 10 ans. Cela indique que votre installation pourrait potentiellement produire de l’électricité pendant 20 ans, voire plus.

La rentabilité d’un système PowerStream d’EcoFlow dépend de plusieurs facteurs, notamment l’emplacement, l’orientation des panneaux solaires, l’inclusion ou non d’une batterie, le coût de l’électricité, les offres promotionnelles, et la durée de vie prévue de votre installation. Dans le cas le plus favorable, vous pourriez rentabiliser votre investissement en quelques années, tandis que dans d’autres cas, cela pourrait prendre plus de temps. Cependant, l’impact environnemental positif de l’utilisation de l’énergie solaire et la flexibilité offerte par un tel système peuvent également être des facteurs importants à prendre en compte lors de votre décision d’investissement.

EcoFlow PowerStream : Notre avis

La solution PowerStream d’EcoFlow apporte une valeur ajoutée considérable aux appartements ou aux maisons de petite échelle, en proposant une combinaison efficace de l’énergie solaire et du stockage par batterie, associé à des prises intelligentes capables de mesurer la puissance requise.

Le kit EcoFlow PowerStream, bien conçu, se distingue par son intelligence inhérente, principalement représentée par le micro-onduleur. Cet élément essentiel du système redistribue l’énergie en fonction des besoins. Il est facilement installable, intuitif et efficace. Les autres éléments du kit apportent aussi leurs lots de points forts : des panneaux rigides et flexibles, faciles à installer et à déplacer et une batterie offrant une longue durée de vie, de multiples connectiques et une vitesse de charge impressionnante.

Ce kit est extrêmement intéressant si vous possédez déjà une batterie compatible, avec un amortissement aux alentours de 4 ans (selon votre emplacement géographique). Cependant, avec un coût initial du kit avec batterie aux alentours de 3 000 € (avec des variations de prix possibles en raison de remises ponctuelles et des packs), la rentabilité du dispositif n’est pas assurée sur le court et moyen terme et dépend de nombreux paramètres. Néanmoins, pour ce second cas, cet investissement peut être perçu comme une valeur ajoutée, par exemple pour les amateurs de camping sauvage.

L’investissement dans la centrale électrique de balcon PowerStream d’EcoFlow peut être vu comme une première étape vers l’indépendance énergétique. Une fois le pas franchi, une envie souvent irrésistible se fait sentir pour développer davantage le système. Pour les technophiles d’entre nous, c’est une aventure fascinante. On peut envisager l’ajout de panneaux solaires rigides sur le toit pour augmenter la production d’électricité, voire même générer un surplus pour le revendre. Dans le contexte politique et économique actuel, les coûts de l’électricité vont continuer d’augmenter. Si l’investissement peut sembler important, il pourrait bien être rentabilisé de plus en plus rapidement.

➡️ Voir l’offre EcoFlow PowerStream

Pour

Solution plug and play

Aucune compétence technique requise

Matériel bien construit et bien fini

Production en autoconsommation jusqu’à 800 Watts

Evolution permanente du système via les maj (optimisations + nouvelles fonctions)

Investissement (dans notre cas) amorti après 4 ans et 3 mois sans batterie, puis profit

Connexion des panneaux solaires standard

Extensible jusqu’à 7 000 Wh de stockage sur batterie

Application très utile et ergonomique

Système de prise intelligentes qui évite de reverser le surplus d’énergie dans le réseau

Kit extrêmement intéressant pour ceux qui possède déjà une batterie compatible

Contre

Investissement long à amortir avec une batterie

Ne peut être utilisé à l’extérieur avec batterie (câble trop court)

Il reste quelques rares bugs, comme le PowerStream qui parfois ne capte pas d’énergie solaire, ou 100% de l’énergie solaire captée n’est pas renvoyée, uniquement le talon réglé.

NETCOST a reçu l’ensemble du PowerStream en prêt d’EcoFlow pour les tests. Le fabricant n’avait aucune influence sur le test et il n’y avait aucune obligation de le publier. Il n’y a également pas eu de NDA.