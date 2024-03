Yorgos Lanthimos, réalisateur de « Pobres criaturas », et Emma Stone de nouveau ensemble dans Kinds Of Kindness

Trois histoires et de nombreux acteurs

‘Kind of Kindness’ est le nouveau film de Lanthimos et Emma Stone (et Willem Dafoe) et il est sur le point de sortir

Les Oscars de cette année sont encore fumants, où le film de Yorgos Lanthimos, Pauvres créatures, a remporté quatre statuettes en or, à savoir celles du Meilleur design de costumes, du Meilleur maquillage et coiffure, du Meilleur design de production et de la Meilleure actrice, un prix remporté par Emma Stone, qui est également le deuxième de sa carrière.

Sorti fin janvier dans notre pays et déjà disponible sur Disney+, dans Pauvres créatures, nous ferons connaissance avec Bella Baxter, qui a été ressuscitée par le Dr. Godwin Baxter (interprété par Willem Dafoe), un scientifique brillant aux méthodes peu conventionnelles. Malgré sa soif d’apprendre, Bella a toujours l’esprit d’une enfant, ce qui donnera lieu à une aventure ingénieuse et parfois sombre.

Emma et Lanthimos, de nouveau réunis

À peine deux mois se sont écoulés depuis la sortie du film primé dans notre territoire, que la société de production de ce film et de nombreux autres films comme Suncoast ou Desconocidos, Searchlight Pictures, anciennement connue sous le nom de Fox Searchlight Pictures et propriété de Disney, a déjà annoncé le prochain projet du réalisateur et de l’actrice, une Emma Stone qui ne sera pas du tout seule dans Kinds Of Kindness, comme sera appelé le prochain film qui est presque là.

KINDS OF KINDNESS. The new film from Yorgos Lanthimos. Starring Academy Award winner Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie and Hunter Schafer. In theaters Juin 21st. #KindsofKindness pic.twitter.com/53NOTpEgRA — Searchlight Pictures (@searchlightpics) 14 mars 2024

Trois histoires

Bien que nous n’ayons pas encore de synopsis officiel pour savoir de quoi traitera Kind of Kindness, les premières informations ainsi que les mots du réalisateur nous conduisent à la conclusion que ce nouveau film racontera trois histoires différentes où, cependant, nous verrons les mêmes acteurs jouer des rôles différents.

À en croire Lanthimos, faire ce nouveau film a été « comme faire trois films ».