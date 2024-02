Il reste deux jours avant la sortie de « Ballade des oiseaux chanteurs et des serpents » en streaming

Si vous avez Amazon Prime Video, dans quelques jours vous pourrez découvrir les débuts du méchant Président Snow

Affiche officielle de ‘Balada de pájaros cantores y serpientes’, la préquelle de la célèbre saga ‘Hunger Games’

Il semble que remonter dans le passé pour découvrir ce qui s’est passé avant ce que nous connaissons est devenu à la mode, et Game of Thrones vient d’annoncer un nouveau spin-off sur Aegon le Conquérant. Cependant, la célèbre préquelle de Hunger Games a déjà vu le jour en novembre dernier dans les salles de cinéma, et si vous avez manqué sa sortie ou si vous avez envie de la regarder une deuxième, troisième ou quatrième fois, vous serez intéressé de savoir quand et où vous pourrez regarder Balada de pájaros cantores y serpientes en streaming.

N’attendez pas une nouvelle interprétation de Jennifer Lawrence en tant que Katniss Everdeen, ne réjouissez-vous pas de revoir Josh Hutcherson en tant que Peeta Mellark, ou Liam Hemsworth dans le rôle de Gale Hawthorne. Balada de pájaros cantores y serpientes, comme nous l’avons dit, est une préquelle de la célèbre saga Hunger Games, ce qui signifie que nous remontons bien avant la naissance de « La fille de feu », en particulier il y a 64 ans.

L’intrigue se concentre sur la jeunesse de Snow, le président tyrannique de Panem, interprété par Donald Sutherland pendant la saga et par Tom Blyth dans cette préquelle. Historiquement, la famille Snow a toujours été riche et influente, mais la situation familiale traverse des moments difficiles et le jeune Coriolanus Snow, âgé de seulement 18 ans, s’efforce de les sortir de la ruine. Comment ? En devenant le mentor de Lucy Gray Baird, la tribut du District 12, pour les 10ème Hunger Games.

Au début, Coriolanus est humilié par l’attribution de cette tribut, qui appartient au district le plus pauvre et ridiculisé de Panem. Cependant, Lucy Gray Baird (interprétée par l’actrice Rachel Zegler) surprend lors de la cérémonie d’ouverture avec son talent exceptionnel pour le chant, ce qui sera utilisé par Snow pour essayer de la faire survivre, tout en forgeant son identité de futur méchant.

Balada de pájaros cantores y serpientes arrive ce vendredi sur Amazon Prime Video

Si vous voulez savoir si la préquelle de Hunger Games est à la hauteur du reste de la saga, vous pourrez en avoir la confirmation dans quelques jours. En effet, Balada de pájaros cantores y serpientes sort ce vendredi 16 février sur Amazon Prime Video, confirmant ce que nous avions déjà annoncé il y a quelques mois et respectant cette fois-ci la célèbre règle des 90 jours : le temps écoulé entre la sortie d’un film au cinéma et son arrivée sur les plateformes de streaming.

Malgré le fait que Balada de pájaros cantores y serpientes ne parvient pas à revivre le phénomène social qu’a été Hunger Games à l’époque, en particulier avec ses deux premiers volets, il est indéniable que c’est un film très recommandable. Sur le site de critiques Rotten Tomatoes, les professionnels lui attribuent 62% d’avis positifs, mais si l’on regarde les données du public, ce chiffre est beaucoup plus élevé : avec un incroyable 89% d’acceptation parmi les spectateurs.