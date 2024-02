Pour beaucoup, la meilleure série de 2023 : est en streaming et tu te sentiras représenté

Il s’agit d’une série vraiment originale et frappante

Il s’agit d’une suite de Cortar por la línea de puntos

Les séries ont connu un moment d’effervescence en 2023. Il y en a eu pour tous les goûts, des joyaux post-apocalyptiques comme The Last of Us ou avec des prémices audacieuses comme Silo. Cependant, la valeur existentialiste et profonde d’une série animée s’est frayé un chemin parmi de nombreux amateurs de séries courtes, car après tout, nous allons parler d’une production que l’on peut regarder en quelques heures seulement. Ainsi, nous sommes face à ce qui pourrait être la série à voir absolument de l’année dernière. Nous allons vous dire pourquoi elle est si intéressante et ce qui lui confère une valeur ajoutée certaine qui lui offre une dimension atemporelle que très peu de séries possèdent.

Cela dit, venons-en maintenant à ce qui la différencie du reste.

Une série à prendre en compte

Ce monde ne fera pas de moi une mauvaise personne est une série sur un garçon qui retourne dans son quartier d’enfance après avoir connu un certain succès professionnel qui lui permet de prospérer. Il verra ses amis d’enfance prendre des chemins très différents et réfléchira à la façon dont la vie nous change tous. Au-delà de cela, elle montrera comment un quartier modeste peut être bouleversé par la présence de personnes de différents horizons politiques et comment l’extrême droite en Italie a gagné en puissance ces dernières années en raison de la dérive politique du pays et de la situation mondiale.

La série a été créée par Zerocalcare, un artiste connu pour son style unique alliant humour et perspective critique sur les problèmes sociaux et politiques. C’est un important activiste politique italien qui évolue dans des milieux de gauche et dont le but est de représenter la réalité des quartiers les plus pauvres d’Italie, ce que nous avons rarement l’habitude de voir lorsque nous consommons du contenu en provenance de ce pays, car sa valeur culturelle et touristique est généralement mise en avant plutôt que la situation que vivent de nombreuses personnes dans le pays.

En général, c’est une série qui vaut vraiment le coup. Au-delà des questions politiques, elle montre le monde existentiel des jeunes générations d’aujourd’hui. Des derniers millénaires aux zoomers, ils sont marqués par une vie qui a été délimitée par de multiples crises politiques et économiques et comment cela a façonné une personnalité globale assez frappante.

Vous aimerez si :

Vous vous intéressez aux séries à forte connotation politique.

Vous cherchez une série d’animation destinée exclusivement aux adultes.

Vous vous retrouvez quelque peu dans le synopsis de la série, qui est finalement en partie autobiographique.

Vous cherchez une série rapide à regarder, mais avec une forte signification.

Étant une série exclusivement disponible sur la plateforme Netflix, il est donc nécessaire de la regarder sur cette plateforme. Cependant, elle en vaut vraiment la peine et Zerocalcare est l’un de ces artistes capables d’accrocher un large public avec des dialogues originaux, sincères et directs qui vous captiveront à l’écran.

Regarder sur Netflix