Le nouveau vidéo de Cazafantasmas : Imperio Helado laisse clairement entendre qu’il sera tout ce que nous attendons d’une suite

On pourra la voir en mars

Affiche de Ghostbusters: Empire Gelé

Nous savons enfin le jour où nous pourrons aller la voir, et nous sommes très clairs que nous le ferons dès sa sortie. Nous parlons de Ghostbusters: Empire Gelé, qui sera finalement en salle le 22 mars de cette année même après avoir été retardé en novembre (il devait sortir en décembre 2023 initialement) et qui nous a récemment enchanté avec une nouvelle bande-annonce pleine d’action et de nostalgie, comme l’avait déjà fait la précédente, en effet.

Quoi qu’il en soit, le nouvel aperçu que Sony Pictures nous a montré aujourd’hui de ce qui sera un de ses grands paris pour la première moitié de l’année, surtout après que Ghostbusters: Afterlife ait autant plu à la presse et au public, en récoltant plus de 200 millions de dollars au box-office alors que son budget était de 75, est maintenant avec nous tous, et il est clair qu’il sait concilier l’ancien et le nouveau de manière efficace.

Dans Ghostbusters: Empire Gelé, la famille Spengler revient à l’endroit où tout a commencé – l’emblématique caserne de pompiers de New York – pour former une équipe avec les Ghostbusters originaux, qui ont développé un laboratoire de recherche ultra-secret pour amener la chasse aux fantômes à un niveau supérieur. Mais lorsque la découverte d’un ancien artefact déchaîne une force maléfique, les nouveaux et les anciens Ghostbusters doivent unir leurs forces pour protéger leur foyer et sauver le monde d’une seconde ère glaciaire.

Fantômes d’autrefois et aujourd’hui

Ghostbusters est un film de comédie et de fantasy de 1984 qui raconte les aventures d’un groupe de scientifiques qui se consacrent à l’investigation et à la capture de fantômes à New York. Le film a été un succès au box-office et a été acclamé par la critique, devenant ainsi un symbole de la culture populaire. Il est interprété par Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis et Ernie Hudson.

Ghostbusters: Empire Gelé est la nouvelle suite de la saga, qui sortira le 22 mars 2024. Le film suit les personnages originaux ainsi que les nouveaux membres de l’équipe, qui doivent faire face à une menace surnaturelle qui a gelé la ville. Le film marque le retour de Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson et Annie Potts, et l’arrivée de Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard et Mckenna Grace.