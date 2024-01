Qui étions-nous dans la montagne ? : le documentaire avec les survivants de La société de la neige est maintenant disponible

Découvrez les témoignages réels des survivants de l’accident

Enzo Vogrincic joue Numa Turcatti dans le film ‘La sociedad de la nieve’

Depuis sa sortie sur Netflix le 4 janvier dernier, tout le monde en parle. Le nouveau film de J.A. Bayona, La sociedad de la nieve, a été salué pour son casting brillant, sa réalisation magistrale et, surtout, pour sa parfaite reconstitution de ce qui s’est passé lors du ‘Miracle des Andes’. Tellement que le film a reçu la reconnaissance qu’il mérite en étant nommé ‘Meilleur film étranger’ aux Oscars 2024.

Si vous avez aimé La sociedad de la nieve, vous pouvez désormais regarder le documentaire sur son processus créatif sur Netflix

Si vous faites partie de ce groupe monumental de personnes qui ont déjà vu la dureté de La sociedad de la nieve, qui est d’ailleurs toujours le film le plus populaire sur Netflix en France, il est fort probable que vous vouliez en savoir plus sur cette histoire. C’est pourquoi la plateforme de streaming a sorti un documentaire qui raconte le processus créatif du film, avec la participation du réalisateur, du casting et de l’équipe technique au complet.

Mais ce n’est pas tout, car dans cette post-production, les survivants réels de l’accident apparaissent également, ce qui creuse encore davantage la dureté de l’événement. Ils racontent comment l’accident a marqué leur vie pour toujours et leur adaptation ultérieure à la société.

Si vous n’avez pas encore pu voir le film du moment, nous vous donnons un peu de contexte sur le sujet. Basé sur le livre du même nom de Pablo Vierci, La sociedad de la nieve s’inspire de l’histoire réelle de l’accident de l’avion 571 de la Force aérienne uruguayenne, qui s’est écrasé dans la cordillère des Andes en 1972, plus précisément le vendredi 13 octobre, jour funeste.

Connue sous le nom de ‘Tragédie des Andes’ ou du ‘Miracle des Andes’, en raison de ce qui allait se passer ensuite, elle a coûté la vie à 29 des 45 personnes qui étaient à bord de cet avion. L’avion transportait cinq membres d’équipage et 40 passagers, dont 19 joueurs de l’équipe de rugby d’Old Christians Club de Montevideo, accompagnés de quelques membres de leur famille, d’amis et de sympathisants du club.

Le film raconte les épreuves, la solidarité, la résilience humaine et les dilemmes moraux qu’ils ont vécus pour essayer de rester en vie dans des conditions extrêmes. Une expérience choquante où ils ont dû prendre des décisions qu’ils n’auraient jamais imaginées auparavant, y compris le cannibalisme.

Et si après tout ça vous en voulez encore plus, voici 5 films de survie à regarder après La sociedad de la nieve. Cependant, pour que vous sachiez comment doser votre visualisation, nous vous faisons un spoiler : tout le monde passe par des moments difficiles.