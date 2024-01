Clerks célèbre ses 30 ans et Kevin Smith se souvient de sa première, à Sundance qui plus est !

Je vous assure, nous sommes ouverts

Image : Instagram Kevin Smith

Si il y a un bon exemple de film indépendant qui, sans tomber dans le plus pur des drames et les histoires lacrymales, a su et continue d’enchanter le grand public, c’est Clerks, le premier long-métrage de l’acteur, réalisateur et scénariste Kevin Smith qui, aujourd’hui, le 22 janvier 2024, fête ses 30 ans depuis sa première projection au festival du film de Sundance.

Sundance est précisément le plus grand festival de cinéma indépendant aux États-Unis, et depuis le 18 janvier dernier et jusqu’au 25, il a lieu dans la ville de Park City, près de Salt Lake City, la capitale de l’Utah. En ce jour précis, mais en 1994, Clerks était projeté pour la première fois.

La synopsis du DVD du film le résumait ainsi : Clerks raconte avec humour la vie, les amours et les excentricités de deux jeunes caissiers du New Jersey. Un jeune homme est contraint de rester à son poste de caisse dans un supermarché le jour de sa journée de congé en l’absence de son chef. Beaucoup de personnages curieux passent par le store…

Clerks est par ailleurs beaucoup plus pour beaucoup d’entre nous, c’est une source d’inspiration pour les jeunes réalisateurs et parfois une valeur d’échappement pour tous ceux qui travaillent ou ont travaillé en face du public. Son succès a été tel que en 2006 et après plusieurs films, Kevin Smith, alias Silent Bob, tourna une suite, cette fois en couleur, avec Rosario Dawson et Trevor Fehrman en ajoutant principaux au casting.

En 2022 et presque pour nous clouer le bec une bonne fois pour toutes, Kevin Smith a sorti Clerks III, un film autoréférentiel qui a également donné une fin à l’histoire hilarante mais en même temps triste de Dante et Randal, les protagonistes absolus des trois films.

Nous leur manquons déjà.

Le message de Kevin Smith

« Il y a 30 ans, au festival du film de Sundance en 1994, CLERKS est sorti. Cela signifie que si quelqu’un avait jamais voulu m’empêcher, moi ou ma carrière, que cela se produise, il aurait dû envoyer un Terminator à ce moment précis, il y a trois décennies. »

« Heureusement, il n’y avait pas de chasseur/assassin robotique essayant de me tuer à Sundance cette année-là. La première projection a eu lieu au Holiday Village Cinema, dans une salle remplie de 150 sièges. C’était la première fois que je voyais mon premier film avec un public complet. L’excitation pure de découvrir que les idées que j’avais eues des années auparavant résistaient réellement à le test du public inconnu était enivrante (bien que cela puisse aussi être dû à l’altitude élevée de la région).

« Cette première projection a généré de l’enthousiasme et a poussé les trois projections suivantes ainsi qu’une avalanche d’attention médiatique sur ce film en noir et blanc sur une épicerie du New Jersey et son réalisateur qui allait y retourner après la fin du festival.

« Lors de notre quatrième et dernière projection, au Teatro Egipcio de Main Street à Park City, Clerks faisait l’objet de commentaires et d’articles comme s’il méritait d’être vu. Lors de ma présentation, le directeur du festival, Geoff Gilmore, m’a décrit d’une manière qui me touche encore aujourd’hui lorsqu’il a dit : « Si Kevin Smith n’existait pas, le festival du film de Sundance aurait dû l’inventer ».

« Mon histoire était un peu comme un conte de fées ou quelque chose qui rappelait à chacun que n’importe qui peut essayer de réaliser ses rêves et peut-être trouver un peu de succès, même s’ils viennent du New Jersey.

« As-tu un rêve (qui n’implique pas de faire du mal à des personnes ou à des animaux, de la destruction ou de la mort) ? 2024 est l’année où tu te rapproches de ton objectif et où tu paries sur toi-même.

« Merci beaucoup à Brian, Jeff, Jay, Marilyn, Lisa, Scott, Dave, Kim, Virginia, Donald, maman, papa, les Thapar et tous les autres qui m’ont aidé à donner forme à Clerks. Merci beaucoup à Sundance, Mark Tusk, Bob Hawk et John Pierson de m’avoir guidé dans mon soudain succès. Et merci beaucoup à vous, mes amis, pour ces 30 années d’intérêt continu pour les aventures de l’Askewniverse des petits voleurs du commerce de détail ».