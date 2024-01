Club de lecture – Maintenant, l’Italie arrive dès aujourd’hui sur SkyShowtime

Quatre amies?

Les protagonistes de Book Club – Ahora Italia

Disponible également depuis le 27 septembre dernier sur Movistar Plus+, voici maintenant sur SkyShowtime l’une de ces comédies légères pleines d’étoiles qui sont si agréables à regarder lors d’un après-midi ou d’une soirée tranquille maintenant en hiver (ou à n’importe quelle période de l’année, en réalité). Nous parlons de Book Club – Ahora Italia, qui peut déjà être vu via la plateforme de streaming susmentionnée et qui met en vedette les lauréates d’un Oscar Diane Keaton (Le père de la mariée, Parle avec elle), Jane Fonda (Vacances romaines, Grace et Frankie) et Mary Steenburgen (La proposition, American Wives) ainsi que la nominée aux Oscars Candice Bergen (Miss Détective, Guerre des mariées).

Dans cette suite tant attendue, les quatre amies emmènent leur club de lecture en Italie, où elles se lancent dans une aventure unique. Lorsque des secrets sont révélés et que les plans se compliquent, leurs vacances relaxantes se transforment en une odyssée folle à travers le pays.

Le film, réalisé par Bill Holderman (Une ballade dans la forêt, Thank You For Your Service, The Old Man & The Gun) et Erin Simms (Notre soirée) pour Focus Features, est remarquable pour la production visuelle d’Andrew Dunn, directeur de la photographie lauréat de trois BAFTA Awards et d’un prix de la British Society of Cinematographers.

Book Club – Ahora Italia, la suite de la comédie à succès de 2018 Book Club, raconte l’histoire de quatre amies dont la vie a été bouleversée après avoir lu Cinquante nuances de Grey dans leur club de lecture. Dans cette nouvelle histoire, le livre révélateur est L’Alchimiste de Paulo Coelho, déclenchant un voyage de découverte de soi et soulevant des questions sur le destin et la recherche d’opportunités en période de défis. En plus des stars mentionnées, le film met en vedette Andy García, Don Johnson et Craig T. Nelson, entre autres.

Regardez SkyShowtime gratuitement

Le meilleur, c’est que SkyShowtime propose 7 jours d’essai gratuit pendant lesquels vous aurez accès à tout le contenu de la plateforme sans débourser un seul euro. Vous vous inscrivez, vous vous abonnez et avant 7 jours, vous vous désinscrivez, ce que vous pouvez faire très facilement depuis la section de votre profil.

Essayez gratuitement SkyShowtime