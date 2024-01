Les Soprano fêtent aujourd’hui leurs 25 ans. La série qui a changé la télévision pour toujours.

Il est et sera un culte

Tony Soprano

Imaginez être au crépuscule de 1998 et profiter de vos nouvelles séries comme Sex and the City, Hercules ou Charmed, ainsi que des sitcoms établies et de leurs nouveaux représentants, tels que Becker, avec Ted Danson, That ’70s Show et Will & Grace; pas mal du tout. Maintenant, nous entrons en 1999, dans la matinée d’un 10 janvier ensoleillé mais froid; vous avez célébré le Nouvel An avec votre famille, Noël est encore récent, vous êtes chez vous un après-midi, vous avez le câble (vous êtes américain), vous allumez HBO et bam, Les Soprano. Félicitations, vous venez d’assister à la naissance de la série qui a changé la télévision pour toujours.

David Chase, qui n’était pas si longtemps auparavant un inconnu à Hollywood, a décidé de quitter ce relatif anonymat (aussi relatif que le fait qu’en 1978, il avait remporté un Emmy grâce à The Rockford Files) et d’écrire le scénario de ce qu’il pensait être un film de gangsters. Chase a grandi en regardant des films comme Les Incorruptibles ou L’ennemi public, ce qui, combiné au fait d’avoir passé sa jeunesse dans le New Jersey, où la famille criminelle DeCavalcante dominait les bas-fonds à l’époque, l’a poussé à écrire sur un sujet qu’il connaissait presque de première main.

Si on ajoute à cela que le réalisateur et producteur était alors en thérapie et qu’il avait toujours entretenu une relation difficile avec sa mère contrôlante, nous avons déjà tous les ingrédients qui sont apparus en plus ou moins grande mesure dans Les Soprano. Il ne nous manque plus que le surréalisme et l’existentialisme, mais Salvador Dalí et The Twilight Zone s’en sont déjà chargés.

Commencer du bon côté dès le début

Comme nous le savons déjà, le projet pour HBO s’est finalement transformé en une série de 6 saisons et 86 épisodes, qui a ensuite été complétée par une préquelle qui, cette fois-ci, a été racontée sous forme de long métrage, intitulée Saints of Newark. Lloyd Braun, le manager de Chase, est celui à qui nous devons cette décision, quelque chose pour laquelle nous lui serons éternellement reconnaissants.

Mais une œuvre d’une telle envergure ne se crée pas sans prendre en compte le moindre détail, c’est pourquoi et toujours dans un souci de réalisme maximal, la majorité des acteurs d’origine italienne ont été choisis, beaucoup d’entre eux ayant déjà joué dans des films liés au monde du crime organisé.

One of ours (Goodfellas) a bien servi la distribution des Soprano, mais ce n’était pas le seul, car nous trouvons également des acteurs qui étaient déjà apparus dans des œuvres telles que The Perez Family et Trees Lounge, éloignées du thème mafieux mais avec un Steve Buscemi en état de grâce et où nous pouvons également trouver Michael Imperioli, Christopher Moltisanti dans la fiction qui nous occupe, ainsi qu’Elizabeth Bracco, la sœur de Lorraine Bracco, le Dr Jennifer Melfi, qui avait initialement été envisagée pour jouer le rôle de Carmela Soprano.

Il manquait néanmoins de choisir le grand protagoniste, un personnage capable d’être à la fois un psychopathe et un père inquiet, un séducteur et un mari dévoué, un homme d’affaires et un pauvre Italo-Américain fils d’immigrants, et la réponse se trouvait dans le film de 1993 True Romance.

Réalisé par Tony Scott (Top Gun, Le Dernier Samaritain, Enemy of the State), le film compte également un scénario écrit en partie par Quentin Tarantino et une bande originale composée par Hans Zimmer. Parmi les noms de ses protagonistes, nous trouvons Gary Oldman, Brad Pitt, Christian Slater, Patricia Arquette, Samuel L. Jackson (oui, à l’époque, presque comme maintenant, il apparaissait dans tous les films), Val Kilmer, Dennis Hopper, Christopher Walken et un jeune et encore peu connu James Gandolfini. Et c’est précisément l’acteur tristement décédé en 2013 qui a attiré l’attention de la directrice de casting des Soprano, Susan Fitzgerald.

Le reste appartient à l’histoire et la série est devenue un phénomène immédiatement après son premier épisode, bien que HBO n’ait pas été le premier choix de Chase et de son producteur, Brad Grey, qui ont d’abord présenté le projet à Fox, qui a fini par rejeter la proposition. C’est alors que Chris Albrecht, responsable des contenus chez HBO à l’époque, est intervenu et a accepté de financer un pilote qui allait changer à jamais la façon dont les séries étaient réalisées à la télévision.

Où pouvons-nous regarder Les Soprano

Évidemment, étant donné qu’il s’agit d’une production pour HBO, désormais entre les mains de Warner Bros. Discovery, Les Soprano est disponible sur la plateforme de streaming HBO Max. Dans d’autres territoires, cependant, il peut être ou a pu être visionné grâce à Prime Video, bien que la série ait progressivement disparu du service d’Amazon pendant que HBO Max consolidait sa position. Avec une qualité HD et un son 5.1, la version HBO Max est pratiquement identique à celle que l’on trouve en Blu-ray, qui est actuellement considérée comme la meilleure option en raison de la quantité d’extras que l’on trouve sur ses disques.

