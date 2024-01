Andrew Garfield tombe du Frankenstein de Guillermo del Toro, mais nous avons déjà un remplaçant

Et il a du sang espagnol

Jacob Elordi

Guillermo del Toro est passionné par les films de monstres et travaille depuis un certain temps sur sa vision personnelle de Frankenstein ou le moderne Prométhée, l’œuvre de l’écrivaine anglaise Mary Shelley de 1918. Il sortira sur Netflix probablement fin de cette année ou en 2025, car l’idée est de le filmer entre le 12 février de cette année et le 5 juillet, et il vient de remplacer l’un de ses personnages principaux.

Oscar Isaac, Mia Goth et Andrew Garfield allaient jouer respectivement le Dr. Frankenstein, sa petite amie et le monstre, et seraient accompagnés de l’acteur germano-autrichien Christoph Waltz, dont le rôle serait celui d’un homme européen imaginons-nous avec un fort accent, mais les grèves des scénaristes et des acteurs d’Hollywood ont contraint également le protagoniste de The Amazing Spider-Man à abandonner le projet, selon Deadline, pour des raisons d’emploi du temps.

Son remplaçant, cependant, a déjà été choisi, et ce sera Jacob Elordi, qui est d’origine espagnole, que nous avons récemment pu voir dans le biopic Priscilla réalisé par Sofia Coppola, où il jouait le roi du rock and roll, ou dans le plus récent Saltburn, que vous pouvez actuellement apprécier sur Prime Video d’Amazon.

Jacob Elordi rejoindra ainsi Oscar Isaac, Mia Goth et Christoph Waltz, ainsi que Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley et Christian Convery.

Frankenstein de Guillermo del Toro

Frankenstein de Guillermo del Toro ne sera pas appelé comme le célèbre docteur dont nous avons confondu si souvent le nom avec celui d’un monstre qui n’en est pas un car il est formé de parties de différentes personnes (cela a du sens), ou du moins c’est ce que suggère le nom de code du projet, Prodigal Father, ou Le père prodigue en français. Le média What’s on Netflix a finalement connecté tous les points et est parvenu à cette conclusion appropriée, mais ce n’est pas tout.

Le studio Ontario Creates mentionne déjà le projet Prodigal Father parmi ceux qui utiliseront ses installations cette année même, et donne des dates : le film y sera tourné entre le 12 février 2024 et le 5 juillet, ce qui nous donne une date de sortie estimée pour le troisième ou quatrième trimestre de 2024. Il faudra attendre.