Sony fixe la sortie du nouveau film de Scarlett et Tatum et des Loups, avec George Clooney et Brad Pitt

L’année se termine et avec la nouvelle année viendront certainement de nombreux nouveaux films, dont deux que Sony a actuellement en production et que nous verrons en 2024. Cela semble logique, mais à ce stade et avec tout ce qui s’est passé ces derniers mois, avec les grèves des scénaristes et des acteurs, ils auraient pu être repoussés à 2025, et en réalité, l’un d’eux l’a presque été.

Le premier d’entre eux est un film qui n’a pas encore de nom définitif, mais qui ne devrait pas tarder à en avoir un, prévu le 12 juillet, et que nous connaissons provisoirement sous le nom de Projet Artemis. Il s’agit d’une production sous le label Apple Original Films (une de plus après Napoléon ou The Killers of the Moon) et sera portée par Scarlett Johansson et Channing Tatum.

Il s’agit d’une comédie romantique réalisée par Greg Berlanti et écrite par Rose Gilroy, qui se déroule dans les années 1960 avec la course à l’espace en toile de fond, où, en 1969, la mission Apollo 11 a permis à l’homme de mettre pour la première fois le pied sur la lune. En plus de Scarlett Johansson et Channing Tatum, on retrouvera également parmi les protagonistes Jim Rash, Ray Romano et Woody Harrelson. Johansson agit également en tant que productrice sous sa marque These Pictures.

L’autre film en question est Wolfs, écrit et réalisé par Jon Watts, le responsable des derniers films de Spider-Man tels que Homecoming, qu’il réalise et écrit, et Far From Home et No Way Home, où il n’assume que les fonctions de réalisation.

Dans Wolfs, mettant en vedette Amy Ryan et George Clooney et Brad Pitt, qui seront également producteurs d’un film dont les droits ont été acquis par Apple TV+, nous ferons face à un thriller psychologique dans lequel Pitt et Clooney joueront deux « régulateurs de problèmes » (quelle que soit la signification) à qui on a confié la même mission. Comme pour le Projet Artemis, il sortira d’abord dans les salles de cinéma pour ensuite être diffusé sur le service de streaming d’Apple. Dans ce cas, la date choisie pour sa sortie est le 20 septembre.

