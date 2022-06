SpaceX met un satellite égyptien en orbite lors du 23e lancement de 2022

Le satellite est un Nilesat 301 d’environ quatre tonnes, dont la fonction est d’étendre la couverture de communication de la société Nilesat. Selon les spécifications techniques, le satellite « 301 » a des performances « plusieurs fois » supérieures à tout autre lancé par l’entreprise et actuellement en orbite, ce qui devrait apporter plus de qualité aux clients de l’entreprise.

Peu de temps après la livraison du satellite, le premier étage de la fusée Falcon 9 (modèle B1062) est revenu sur Terre et a atterri avec succès sur le drone. Lisez simplement les instructions (JRTI), positionné à 680 kilomètres (km) au large de la côte est de Cap Canaveral dans l’océan Atlantique.

Le Nilesat 301 était le septième lancement effectué par le Falcon 9 B1062 – et le deuxième en un peu plus d’un mois, ce qui en fait la fusée commerciale la plus rapide à effectuer deux lancements. Pour juin 2022, SpaceX a cinq autres lancements prévus, dont un plein d’informations classifiées pour Globalstar.

