Le taux de perte de glace en Antarctique est le plus rapide depuis 5 500 ans

Une nouvelle étude, menée par l’Université du Maine en partenariat avec le British Antarctic Survey, affirme que la perte de glace en Antarctique a atteint son taux le plus élevé au cours des 5 500 dernières années. Selon les recherches, si ce rythme se poursuit, le continent gelé pourrait contribuer à environ 3,5 mètres (m) à l’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale.

L’Antarctique est essentiellement composé de deux immenses glaciers : l’inlandsis ouest et l’est de l’Antarctique – ou, respectivement, « WAIS » et « EAIS ». En raison de l’avancée du réchauffement climatique, le côté ouest a connu un rythme de fonte des glaces continentales plus rapide que la normale, en particulier les glaciers Thwaites et Pine Island, qui sont plus vulnérables.

