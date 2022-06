Cette pierre était le « couteau suisse » de l’homme il y a 60 000 ans

Quiconque voit aujourd’hui un couteau suisse imagine sans doute comment l’homme le plus âgé a réussi à accomplir certaines tâches rendues tellement plus simples grâce à cette commodité contemporaine. Et la réponse est simple : ils… avaient aussi leur propre version d’un outil polyvalent.

Selon une nouvelle étude publiée dans Rapports scientifiquesla période diteHowieson Poort» était peut-être la première révolution technologique et culturelle connue : se produisant entre les années 65 800 et 59 500 avant la période actuelle (appelée aussi « avant Jésus-Christ » ou « av. n’était pas seulement l’échange d’un bien contre un autre) et par l’adoption d’outils de conception commune et d’utilisation à long terme.

Exemples de « couteau suisse préhistorique » disposés sur une table : une conception similaire par diverses versions de l’outil ancien démontre que les premiers humains étaient capables de partager des connaissances artisanales durables (Image : Paloma de la Peña et al 2020/Reproduction)

Ces outils sont connus sous le nom d' »artefacts de support », et l’un d’entre eux, fait de pierre et ne mesurant pas plus de cinq centimètres (cm), était peut-être l’un des plus utiles à l’époque, en raison de sa capacité à couper, déchirer et perceuse. , étant appliqué dans le travail avec le cuir de chasse, les ornements en os et même l’affûtage de plus gros objets en bois.

En d’autres termes : un couteau suisse préhistorique.

Selon l’étude, ce n’est pas l’existence de l’artefact lui-même qui a excité les scientifiques, mais son apparition dans plusieurs régions apparemment sans lien. De la Chine ancienne à l’Europe préhistorique, des versions similaires de cet objet ont été découvertes sur divers sites archéologiques.

Ceci est pertinent car cela montre qu’à un moment donné de l’histoire, nous avons réussi à créer un design pérenne qui répondait à toutes sortes de besoins, quelle que soit la région : « notre analyse morphométrique démontre que les artefacts de support Howiesons Poort ont été fabriqués dans un modèle similaire à travers de longues distances et de multiples biomes », explique un extrait de l’étude.

En d’autres termes, la seule façon pour que ces outils soient si similaires est que les humains de l’époque, dans diverses régions, vivaient ensemble.

« Si la création de cet instrument en pierre n’était pas particulièrement difficile, la fixation de cette pierre à un manche à l’aide de colle et d’adhésifs était plus compliquée, ce qui souligne qu’ils [humanos da época] partageaient et communiquaient des informations complexes entre eux », a déclaré Paloma de la Peña, co-auteur de l’étude et assistante de recherche principale au McDonald Archaeological Research Institute, lié à l’Université de Cambridge.

« Ce qui nous a également impressionnés, c’est l’abondance d’outils fabriqués dans le même format, qui a coïncidé avec des changements majeurs dans les conditions météorologiques. Nous pensons qu’il s’agit d’une réponse sociale à l’évolution de l’environnement en Afrique australe », a-t-elle commenté.

Pour les auteurs de l’étude, la présence généralisée du « couteau suisse préhistorique » est la preuve que, face à différents types d’obstacles, ce qui a assuré la survie de l’humanité a toujours été notre capacité à communiquer et à partager l’information. L’homme est venu d’Afrique, et quittait la région à la recherche d’autres endroits pour vivre, se nourrir et se reproduire.

« Les gens quittent l’Afrique depuis des centaines de milliers d’années, et nous avons des preuves de la présence du premier Homo sapiens en Grèce et au Levant il y a environ 200 000 ans », a déclaré Amy Way, archéologue au Musée d’Australie et à l’Université de Sydney, et également co-auteur de l’étude. « Mais ces anciennes sorties étaient plus petites par rapport au grand exode il y a environ 60 000 ou 70 000 ans, qui impliquait les ancêtres de tous les peuples modernes vivant aujourd’hui en dehors de l’Afrique. »

Dans cette même période, l’ancêtre du couteau suisse a également commencé à apparaître, ce qui est une forte indication que les humains du « grand exode africain » interagissaient déjà les uns avec les autres avant le changement de lieu. Et ils ont continué à transmettre leurs connaissances à mesure qu’ils avançaient vers d’autres terres.

