L’illustration de Saturne faite par la NASA génère de la confusion sur le réseau : comprendre

Dans notre recherche constante de matériaux pour écrire l’actualité de la rubrique Science et Espace, le Apparence numérique vu beaucoup de choses rendues publiques comme réelles, et ce n’était pas le cas. Un bon exemple de cela est le tweet que vous voyez ci-dessous.

La publication, issue d’un profil intitulé « Curiosity » (mais sans rapport avec le rover de la NASA parcourant actuellement les déserts de Mars), affirme qu’il s’agit d’une « photo des aurores boréales de Saturne », et que l’image aurait été produite par le Hubble Télescope spatial.

En fait, non seulement ce n’était pas Hubble, mais la photo n’est même pas réelle.

Calmez-vous, l’image a une valeur scientifique : il s’agit d’une illustration numérique publiée par la NASA. Le texte original date de 2005 et se trouve dans la galerie d’images du blog officiel de l’agence spatiale américaine (le texte descriptif commence même par dire qu’il s’agit d’une « impression artistique »).

« Tout comme la Terre, Saturne est déviée de son axe de rotation et a également des saisons météorologiques. Le Soleil apparaît lentement sous le plan de l’anneau et l’éclaire comme un arc lumineux derrière les disques de la planète. La région polaire sud est toujours dans l’ombre, permettant une vue complète de l’anneau d’aurores. Les observations conjointes du télescope spatial Hubble et de l’orbiteur Cassini montrent que les aurores de Saturne se comportent différemment de celles de la Terre et de Jupiter.

En d’autres termes : il y a des aurores, il y a l’implication de Hubble, il y a la confirmation de la NASA, mais l’image elle-même n’est pas une photo, mais une illustration.

Mais il existe un autre moyen de savoir que l’image ci-dessus est « réelle », mais pas réel: notez la position du Soleil. Si l’image montre notre étoile derrière Saturne, cela signifie que la « photo » aurait été prise au-delà de l’orbite de la sixième planète du système solaire. Inutile de dire que Hubble n’est pas si loin : le télescope spatial trigénaire est positionné à 540 kilomètres (km) au-dessus de la Terre, et s’il a produit de magnifiques photos (comme celle-ci, celle-ci, celle-ci ou celle-ci), son travail implique des étoiles et des galaxies à des millions et des milliards d’années-lumière de nous.

Et si la photo était réelle et avait été prise par Hubble ?

Eh bien, dans ce cas, nous serions plus soucieux de ne pas être morts de froid par le froid de l’espace que d’admirer une belle aurore: voyez, la Terre se trouve dans une zone de notre système solaire connue sous le nom jovial de « Goldilocks ». zone ». Fondamentalement, c’est une position idéale dans notre « voisinage » dans l’espace pour créer et entretenir la vie : nous ne sommes pas trop loin du Soleil pour avoir froid, ni trop près pour vivre dans un enfer hurlant de feu et de cendres.

Si Hubble devait prendre une photo comme celle que vous voyez ci-dessus, alors la Terre aurait été éjectée de son orbite pour une raison quelconque, se retrouvant derrière Saturne – une région que nous aimons appeler « froid froid ». Insoutenable pour la vie, notre nouvelle position dans l’espace nous gèlerait rapidement à mort.

Non pas que Hubble soit incapable de capturer des photos des aurores de Saturne : les images ci-dessous, par exemple, ont été prises par Hubble (à gauche) et le vaisseau spatial Cassini (à droite). Après avoir appliqué des filtres pour faciliter la visualisation, le résultat est toujours très beau, mais il a été produit ici, dans notre propre région.