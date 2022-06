Les dinosaures avaient-ils des nombrils ? Oui, mais pas comme vous l’imaginez.

Après avoir trouvé l’anus d’un dinosaure en 2021 et répété l’exploit en 2022, les scientifiques ont maintenant découvert un autre « trou » dans l’ancienne espèce d’animaux qui dominait autrefois le monde : oui, aujourd’hui, le Apparence numérique montre que les dinosaures avaient un nombril.

La confirmation est venue grâce à un fossile particulièrement bien conservé de Psittacosaurus, un dinosaure qui portait son nombril pendant la période du Crétacé et dont le squelette et une grande partie de ses tissus plus mous sont conservés à l’Institut de recherche Senckenberg, lié au Musée d’histoire naturelle. de Francfort, Allemagne.

Le fossile « SMF R 4970 », dont la conservation nous a permis de découvrir que les dinosaures avaient des nombrils (Image : Thomas G Kaye/Reproduction)

Malgré le ton inhabituel des nouvelles, vous serez peut-être surpris que la plupart des animaux d’aujourd’hui aient un nombril. La différence est que, chez la plupart d’entre eux, ce point qui était autrefois le lien entre un embryon et l’équipement de nutrition pendant la grossesse de la mère (dans le cas des mammifères) ou à l’intérieur de l’œuf (reptiles et oiseaux) disparaît quelques jours après la naissance. . À l’exception de quelques espèces qui le conservent tout au long de leur vie (quelques pigeons et, bien sûr, les humains), le nombril n’est pas quelque chose auquel les scientifiques pensent beaucoup, mais il est – ou était – là.

Dans le cas du Psittacosaurus, cependant, la situation est différente : comme la plupart des oiseaux, les dinosaures ont également « perdu » leur nombril des jours ou des semaines après l’éclosion de leurs œufs – ce qui laisse croire que le fossile appartient à un jeune spécimen. Cependant, les auteurs de la recherche affirment qu’il était en fait proche de la maturité sexuelle.

Représentation d’artiste de Psittacosaurus analysée par des chercheurs : un signe vestigial dans le ventre de certains dinosaures pourrait correspondre au « nombril » de l’animal (Image : Michael Pitman/Reproduction)

Le fossile en question – nommé « SMF R 4970 » – est mort couché sur le dos, mais sa conservation exceptionnelle a permis d’identifier des écailles épidermiques, une « corne » de kératine, des poils de queue, un cloaque, et même des motifs visuels de sa pigmentation cutanée. . Et oui, le dinosaure avait un nombril.

La différence est que le nombril des animaux reptiliens n’est pas représenté par un « trou » dans l’abdomen. Dans le cas du Psittacosaurus (et de certains serpents modernes), l’affichage consiste en une série d’écailles plus épaisses, plus grandes et de forme différente des autres écailles qui les entourent.

Mais cela n’explique pas pourquoi cela a duré toute la vie de l’animal alors que, selon toute attente, cette marque aurait dû disparaître.

Eh bien, selon Michael Pitman, auteur de l’étude, c’est encore inconnu : « l’ombilic est assez variable chez les reptiles existants aujourd’hui. Donc, voir l’un d’eux dans un spécimen de Psittacosaurus proche de la maturité sexuelle ne signifie pas qu’ils persisteront éternellement chez d’autres dinosaures non aviaires. Nous devons découvrir plus de dinosaures avec le nombril intact pour le savoir.

La recherche complète est disponible dans la revue scientifique BMC Biologie

