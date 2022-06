Calmez-vous, les pôles magnétiques de la Terre ne s’inversent pas (à notre connaissance)

Contrairement à ce que disent les théoriciens du complot, les pôles magnétiques de la Terre ne basculent pas. Probablement. Peut-être. Les informations proviennent de nouvelles recherches publiées dans Actes de l’Académie nationale des sciencesl’un des plus respectés du monde universitaire.

Cependant, la même recherche confirme un « affaiblissement localisé du champ magnétique terrestre » et « une zone particulièrement faible dans l’Atlantique Sud » ce qui, heureusement, n’est pas rare et les scientifiques l’observent avec une certaine fréquence.

Le champ magnétique terrestre subit de petites inversions de ses courants, mais cela est loin d’être fondamental pour les conspirations qui disent qu’il mettra fin à la vie telle que nous la connaissons. (Image : vchal/)

« Nous avons cartographié les changements du champ magnétique terrestre au cours des 9 000 dernières années, et des anomalies comme celle observée dans l’Atlantique Sud sont susceptibles d’être des phénomènes récurrents, liés aux variations correspondantes de la force du champ magnétique planétaire », a déclaré le Dr. Andreas Nilsson de l’Université de Lund et auteur principal de l’étude.

Fondamentalement, lorsque certains types de roches se déposent à la surface, elles sont magnétisées dans la direction indiquée par le champ magnétique terrestre. Ce seul fait nous a aidés à révolutionner la géologie, permettant à nos scientifiques d’identifier des schémas de mouvement de la Terre depuis des temps très, très anciens.

En même temps, cette magnétisation nous a permis de découvrir que le champ magnétique terrestre changeait de direction à quelques reprises, provoquant un « échange » des pôles nord et sud. Pas physiquement, bien sûr : l’Antarctique est toujours là-bas et l’Arctique est toujours là-haut – le changement fait référence aux courants électromagnétiques de la Terre.

Cette dernière partie nous est encore inconnue : on ne sait ni comment, ni quand, ni pourquoi cela se produit, mais cela n’empêche pas les théoriciens du complot de tisser des théories de fin du monde qui ont à voir avec la question – la plupart dire que la vie sur Terre telle que nous la connaissons va changer avec une inversion totale du champ magnétique parce que… « parce que oui, faites confiance ».

Évidemment, plusieurs études – dont cette dernière de PNAS – nient cette idée, mais n’excluent pas d’éventuels problèmes. C’est déjà un fait connu que les satellites échouent lorsqu’ils traversent la région de l’Atlantique Sud, et cela est attribué à l’anomalie mentionnée par le Dr. Nilsson.

De plus, une région magnétique affaiblie implique une plus grande exposition au rayonnement solaire, ce qui n’est jamais une bonne chose. Mais l’idée que quelque chose comme ça provoquera le « Doomsday of Humanity » est largement exagérée.

Bien qu’il soit impossible de prédire avec précision l’apparition d’un courant magnétique, le Dr. Nilsson estime qu’ils apparaissent une fois tous les 200 000 ou 300 000 ans. Nilsson pense qu’il est plausible qu’un renversement se produise « bientôt », mais il est impossible de dire qu’il fera du mal : nous ne savons pas si des problèmes sont survenus la dernière fois qu’ils sont survenus, et les événements d’extinction de masse qui en résultent n’ont jamais été rencontrés.

Dans tous les cas, tout événement, aussi proche soit-il, est encore loin de ce qu’il est possible d’affecter pour l’humanité. Nous pouvons être calmes.

