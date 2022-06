« Higgs Axial Boson » peut aider à expliquer la matière noire : comprendre

Des scientifiques de l’Université de Boston aux États-Unis ont découvert une nouvelle particule, qu’ils ont surnommée la « cousine magnétique du boson de Higgs ». Sans surprise, il a été nommé « Boson Axial de Higgs ». Selon ses découvreurs, la nouveauté est extrêmement pertinente, mais pour une autre raison : il pourrait s’agir d’un candidat pour une particule constituant la matière noire.

La « matière noire », comme nous l’avons déjà mentionné ici dans Apparence numérique, est le composant insaisissable qui forme une bonne partie de notre univers. En raison de sa nature de n’interagir avec aucun autre type de matière – pas même avec elle-même – son observation directe est impossible, et sa présence ne peut être mesurée que par l’influence qu’elle exerce sur d’autres corps et particules, comme la lumière.

Lire aussi

Le boson axial de Higgs, une particule découverte par une petite expérience aux États-Unis qui pourrait nous aider à comprendre la matière noire (Image : Nature/Reproduction)

« Quand mon étudiante m’a montré les données, j’ai pensé : ‘Elle doit se tromper' », a déclaré Kenneth Burch, professeur de physique à l’université et responsable de la recherche dans l’équipe qui a fait la découverte. « Ce n’est pas tous les jours que vous trouvez une particule complètement nouvelle sur votre table d’étude. »

Selon lui, le boson axial de Higgs diffère du boson de Higgs en ce qu’il a un «leurre magnétique», c’est-à-dire qu’il suit une force ou une direction magnétique qui génère un champ de cette nature autour de lui. Le boson de Higgs (non axial), en revanche, est complètement démagnétisé et sert à attribuer une masse à d’autres particules.

Pour comprendre cette différence, nous devons expliquer une caractéristique importante du modèle standard de la physique des particules : elles proviennent de plusieurs champs différents dans l’univers, donnant forme à leurs forces fondamentales (force nucléaire forte, force nucléaire faible, électromagnétisme et gravité). Par exemple, les soi-disant bosons Z et W agissent dans le cadre de la force nucléaire faible, qui régit la désintégration radioactive aux niveaux subatomiques.

Lorsque l’univers était jeune, l’électromagnétisme et la force nucléaire faible ne faisaient qu’un, et toutes ces particules étaient presque identiques. Lorsque le chaos de l’univers s’est refroidi, cette symétrie a été brisée, ce qui a amené les bosons Z et W à gagner en masse et à se comporter différemment des autres particules.

Le champ où se produit cette brisure de symétrie est appelé « champ de Higgs ». Le boson de Higgs (pas Axial, mais l’ancien, découvert en 2012) apparaît chaque fois qu’une telle rupture de symétrie se produit. Le problème : cette rupture se produit de manière procédurale – une rupture, puis une autre, puis une autre, jamais simultanément. Ou, du moins, c’est ce que nous pensions :

« Dans le cas du boson de Higgs axial, il apparaît que plusieurs symétries sont brisées en même temps, conduisant à une nouvelle forme de la théorie et à un nouveau « mode de Higgs » [nome dado às oscilações específicas de um campo quântico dentro do campo de Higgs] cela nécessite plusieurs paramètres à décrire : plus précisément, ces paramètres sont « l’énergie » et la « direction », a déclaré Burch.

Le boson de Higgs (ordinaire) n’interagit pas bien avec la lumière, donc pour encourager son apparition dans les expériences, plusieurs particules sont percutées les unes contre les autres à des vitesses effroyablement grandes. C’est la désintégration de ces particules qui révèle la présence du Boson. Enfin et surtout, nous l’avons découvert en 2012 grâce au Large Hadron Collider (LHC) à Genève.

Dans le cas du boson axial, cela s’est produit lorsque des matériaux quantiques placés à température ambiante ont commencé à imiter les oscillations observées en « mode Higgs ». Les scientifiques à l’origine de l’étude ont ensuite utilisé des faisceaux de lumière pour l’observer.

Le mode de Higgs avait déjà été prédit par les physiciens dans le passé et ses caractéristiques plus larges ont même été utilisées pour expliquer la matière noire, mais c’est la première fois qu’il est observé de manière pratique. « Fondamentalement, nous devons expliquer la matière noire à travers des théories qui utilisent des expériences de particules existantes, mais produire de nouvelles particules à cette fin est sans précédent », a déclaré Burch.

L’étude complète est disponible dans la revue scientifique la nature.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !