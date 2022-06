Un signal radio à 3,5 milliards d’années-lumière nous aide à explorer l’espace entre les galaxies

Une série de sursauts de signaux radio rapides (FRB) identifiés en 2019 font l’objet de nouvelles recherches publiées dans la revue scientifique Nature, où les astronomes ont utilisé les télescopes Radiotélescope sphérique à ouverture de cinq cents mètres (Vite et Très grand tableau (VLA) pour positionner ces clichés et étudier ce qu’ils appellent la « médiane intergalactique » – l’espace entre les galaxies.

« L’examen de la médiane intergalactique est très difficile », a déclaré le co-auteur de l’étude, Shami Chatterjee, chercheur en astronomie à l’Université Cornell aux États-Unis. « Cette partie est ennuyeuse à sonder, c’est pourquoi les signaux radio rapides sont si excitants. Ces clichés nous permettent d’étudier en détail les propriétés de cette région.

Les signaux radio rapides – ou FRB – sont des émissions radio dispersées dans des galaxies lointaines, ce qui nous permet d’en étudier de nombreuses caractéristiques à l’aide de télescopes spécialement conçus pour les écouter (Image : Martin Aleksov/)

Selon les auteurs, quatre tirs ont été détectés par FAST en 2019 lors d’un scan rapide (24 secondes). Les observations se sont poursuivies entre avril et septembre de la même année, où 75 autres coups de feu ont été vus. Les astronomes disent que la vitesse de ces signaux indique que le FRB (désigné « FRB 20190520B ») est assez jeune et situé à 3,5 milliards d’années-lumière de notre position.

« Il semble être positionné dans un environnement de plasma très complexe, du genre auquel on s’attendrait lorsqu’on parle de restes de supernova », a expliqué Chatterjee, faisant référence au phénomène des explosions stellaires. « Donc, une possibilité est que cette source très active est nouveau-née, et dans ce cas, elle apporte un scénario d’évolution intrigant pour les sources FRB, dans lequel de jeunes sources peuvent être associées à des émissions radio persistantes. Ce type d’émission s’estompe à mesure que le volume de répétition ralentit. Bien sûr, cela reste une hypothèse et nous sommes ravis de la tester en comparant [esse objeto] avec d’autres FRB ».

Ce qui intrigue les scientifiques, c’est le fait que le FRB 20190520B se comporte différemment de ses pairs : normalement, les FRB traversent de modestes quantités de gaz (électrons libres) au milieu des galaxies où ils se trouvent. Cela facilite le comptage de ces électrons.

Pas ici : FRB 20190520B a rencontré beaucoup plus de gaz que prévu, ce qui amène les auteurs de l’étude à remettre en question les applications traditionnelles.

Maintenant, le but est d’utiliser ces données pour comprendre comment se forme la médiane intergalactique.

