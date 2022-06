Ce jeune de 23 ans a installé une station météo dans son jardin

L’étudiant universitaire Thomas Alexandre da Silva, 23 ans, a installé quelque chose d’inhabituel dans son jardin : une station météo entièrement fonctionnelle, avec le droit d’utiliser l’intelligence artificielle. L’idée a été réalisée dans le cadre d’un projet scientifique financé par le Centro Universitário de Brasília (Ceub), selon les informations du Correio Braziliense.

Le projet, intitulé « Sustainable Weather Station Applied with IoT and Machine Learning », vise à établir l’évaluation technique des conditions climatiques d’une micro-région. Autrement dit : moins « ville », plus « mon quartier ».

Étudiant universitaire Thomas Alexandre da Silva, 23 ans, avec sa station météorologique : un projet d’initiation scientifique a été développé et mis en œuvre dans son jardin et peut aider l’agro-industrie avec des mesures climatiques plus localisées (Image : Ceub/Disclosure)

« Quand j’étais au début du collège, un professeur a suggéré que nous fassions un projet de microstation météorologique et, bien que j’étais intéressé, je n’ai pas donné suite à l’idée. Ensuite, j’ai parlé à un professeur d’intelligence artificielle, qui a suggéré que nous fassions une station météorologique intelligente qui analyserait ses propres données et ferait une prédiction », a déclaré Thomas au Correio.

Selon les informations publiées, l’université a conçu la station météo pour qu’elle fonctionne à l’énergie solaire, chargeant ses batteries grâce à des panneaux photovoltaïques. Toutes les 10 minutes, il collecte et met à jour des informations telles que la température, l’humidité, la pression atmosphérique, la direction et la vitesse du vent et même l’incidence des rayons ultraviolets. Selon Thomas, le système prend toujours en compte les 24 dernières heures d’analyse pour projeter les prévisions météo des 24 prochaines heures.

Au total, le développement et la mise en place du projet ont pris environ un an, dans le cadre du Projet d’Initiation Scientifique (PIC) de Thomas. Le coût final était d’environ R$ 1.500. L’étudiant universitaire a fait remarquer à Correio Braziliense qu’en raison de sa taille «micro», sa station météorologique peut être utilisée dans des environnements agricoles et de recherche qui nécessitent des données plus incisives provenant de régions plus petites. « Ce n’est pas comme si elle mesurait la température du district fédéral », se souvient-il.

