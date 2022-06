La Corée du Sud renonce à lancer une sonde sur l’astéroïde Apophis

Le gouvernement sud-coréen a confirmé qu’il ne lancerait plus de sonde exploratoire pour l’astéroïde Apophis, qui devrait passer très près de la Terre en avril 2029. Selon le communiqué, le « manque de capacité technique » et l’extension de la mission OSIRIS-Rex de la NASA ont été cités comme raisons.

Le communiqué de presse confirme également que le ministère des Sciences, qui contrôle les activités du programme spatial sud-coréen, ne devrait plus demander un budget de 307,7 millions de dollars américains (un peu plus de 1,4 milliard de reais) pour le développement et le lancement de la sonde. , qui quitterait la Terre la même année que l’astéroïde est passé près de notre planète.

