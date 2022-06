Selon une nouvelle étude réalisée par alors vas y Environnement du troisième pôle en partenariat avec l’Université de St. Andrews.

L’étude, dont le titre se traduit par « Le déséquilibre de la boîte à eau asiatique », affirme que le réchauffement rapide de la région a modifié l’équilibre entre l’eau gelée dans les glaciers et l’eau liquide dans les lacs et les rivières, les changements atmosphériques modifiant la forme de leur distribution.

La région montagneuse du Tibet connaît une variation extrême entre la glace et l’eau, ce qui est susceptible d’entraîner une concentration des ressources dans le nord et une pénurie dans le sud, affirment les scientifiques (Image : Lao Ma/)

« Ce déséquilibre peut poser un énorme défi à l’approvisionnement en ressources en eau dans les régions riveraines de la zone », a déclaré le professeur Yao Tadong, co-auteur de l’étude et président de l’ONG.

Son collègue et co-auteur, le Dr. Tobias Bolch, déclare que, dans la pratique, ce qui s’est passé est la perte de beaucoup d’eau solide et le gain de beaucoup d’eau liquide. Le problème est que, selon la configuration de la région montagneuse du Tibet, cela devrait conduire à un excès de disponibilité en eau dans le nord, et à un excès de besoins en eau non satisfaits dans le sud.

Et c’est dans la région du sud que l’on constate une plus grande incidence des travaux agricoles, tels que les systèmes d’irrigation.

« En conséquence, la disponibilité saisonnière de l’eau se déplacera des fleuves Indus et Amu Daria, réduite au profit d’une augmentation de l’eau dans les fleuves Jaune et Yangtze. » « Cette disparité nord-sud est susceptible de s’élargir à mesure que le réchauffement climatique progresse à l’avenir. »

Les experts espèrent que l’étude servira de document consultatif aux gouvernements et aux entités pour élaborer des plans de réduction de l’impact environnemental afin de minimiser les effets de ce changement, qu’ils tiennent pour acquis.

Le matériel de recherche complet est disponible sur le site Web de la revue. la nature.

