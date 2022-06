Qu’est-ce que la dengue: symptômes et traitement de la maladie transmise par les moustiques

La dengue touche jusqu’à 400 millions de personnes chaque année. Voici les symptômes, comment la maladie transmise par les moustiques est transmise et traitée.

À Singapour, il existe une véritable urgence de dengue, une maladie infectieuse endémique des zones tropicales qui, en raison du changement climatique, risque de se propager également dans la ceinture tempérée de la planète (qui comprend également l’Europe et les États-Unis). À ce jour, comme le rapporte CNN, plus de 11 000 cas ont été enregistrés dans la cité-État d’Asie du Sud-Est, soit environ le double de ceux diagnostiqués au cours de l’année dernière. Ce qui rend le bilan particulièrement dramatique, c’est le fait que les cycles épidémiques débutent normalement en juin, coïncidant avec la saison des pluies. En 2022, cependant, à Singapour, les infections ont explosé dès les tout premiers mois de l’année, entraînées par les conditions climatiques extrêmes catalysées par le réchauffement climatique ; cela signifie qu’il pourrait y avoir un véritable boom des cas au cours de la prochaine période. Dans un récent rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il a été indiqué que la dengue est endémique dans plus de 100 pays et affecte entre 100 et 400 millions de personnes chaque année. Des centaines de cas sont déjà enregistrés aux États-Unis en raison des voyages et du transport de marchandises. Voici ce qu’est cette maladie, quels sont les symptômes et comment elle est traitée.

Qu’est-ce que la dengue

La dengue est une maladie infectieuse causée par un virus à ARN (virus de la dengue) appartenant à la famille des Flaviviridae. Comme l’indiquent l’OMS et l’Institut national de la santé (ISS), l’agent pathogène responsable est divisé en quatre sérotypes distincts : DENV-1, DENV-2, DENV-3 et DENV-4. La transmission se fait par la piqûre d’insectes vecteurs, les moustiques femelles du genre Aedes. Le principal coupable est le moustique de la fièvre jaune (Aedes aegypti), considéré comme l’un des plus dangereux car vecteur de nombreuses maladies infectieuses, mais des cas peuvent également survenir suite à la piqûre d’un moustique tigre infecté (Aedes albopictus), une espèce aujourd’hui très répandue aussi dans notre pays. Les manuels MSD pour les professionnels de la santé faisant autorité indiquent que le virus circule dans le sang des personnes infectées pendant 2 à 7 jours ; c’est à ce stade qu’un moustique, après avoir piqué un sujet positif, peut transmettre le virus à d’autres personnes en lui suçant le sang. La virémie peut durer jusqu’à 12 jours selon l’OMS. L’ISS précise qu’il n’y a pas de contagion directe entre humains, comme cela peut se produire avec le coronavirus SARS-CoV-2 ou les virus de la grippe, même si notre espèce est l’hôte principal de l’agent pathogène. Cependant, la transmission verticale est possible, c’est-à-dire entre une femme enceinte et le fœtus, ainsi que celle due aux transfusions sanguines et aux greffes d’organes.

Quels sont les symptômes de la dengue

Après la piqûre d’un moustique infecté, la période d’incubation – c’est-à-dire la fenêtre temporelle entre la piqûre et l’apparition des symptômes – est comprise entre 3 et 15 jours. L’ISS indique une période d’incubation moyenne de 5 à 6 jours. Les principaux symptômes comprennent une forte fièvre (jusqu’à 40 degrés), des maux de tête aigus, des frissons, des douleurs musculaires (myalgies), des douleurs articulaires (arthralgies), des douleurs derrière les globes oculaires et une lymphadénopathie généralisée (ganglions lymphatiques enflés). Ces symptômes peuvent être suivis « d’une éruption cutanée qui apparaît en association avec une seconde élévation de température, après une période d’apyrexie », expliquent les Manuels MSD. Les affections respiratoires telles que la toux, le nez qui coule (rhinorrhée), les maux de gorge et les symptômes gastro-intestinaux tels que les nausées et les vomissements sont mentionnés entre autres. Une irritation cutanée peut survenir sur une grande partie du corps 3 à 4 jours après le début de la fièvre, comme le précise l’ISS. Les symptômes sont typiques des adultes et ne sont souvent pas observés chez les enfants. L’OMS indique que la maladie est bénigne ou asymptomatique dans 80 % des cas ; dans le reste, il peut déclencher des complications graves qui, dans certains cas (moins de 1 %) peuvent être mortelles. Les complications, qui surviennent généralement entre 3 et 7 jours après le début de la maladie, comprennent la fièvre hémorragique (en particulier chez les personnes sensibles), le choc, la perte de plasma, la détresse respiratoire et la défaillance multiviscérale.

Comment la dengue est diagnostiquée et traitée

En présence de symptômes suspects de Dengue, les médecins peuvent demander des tests sérologiques et PCR (Polymerase Chain Reaction) sur des échantillons sanguins de patients, qui peuvent aider à identifier le virus responsable. Il n’y a pas de remède spécifique pour la dengue ; le traitement est en effet favorable pour soulager les symptômes. Le repos absolu s’impose. Les manuels MSD précisent que le paracétamol peut être utilisé, tandis que l’utilisation d’AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) est déconseillée, précisément à cause du risque hémorragique. De plus, l’acide acétylsalicylique chez les enfants augmente le risque de syndrome de Reye (une inflammation rare du tissu cérébral) et doit donc être évité, expliquent les Manuels MSD. Chez les patients atteints de dengue hémorragique, il est essentiel d’avoir « une administration méticuleuse de liquides pour maintenir le volume intravasculaire » et donc de lutter contre la déshydratation. Les patients se rétablissent généralement en quelques semaines, mais certains symptômes tels que la fatigue et les troubles dépressifs peuvent durer plusieurs semaines.