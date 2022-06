Le corps principal du vaisseau spatial Europa Clipper de la NASA est terminé

Prévu pour un lancement en 2024, le vaisseau spatial Europa Clipper de la NASA est conçu pour étudier la lune glacée de Jupiter, Europa. Ce mardi (7), l’équipe technique responsable de la mission a révélé que le corps principal de l’engin spatial est complet et a été livré au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de l’agence.

La sonde Europa Clipper devrait être lancée en 2024, avec un démarrage prévu en 2031. Image : JPL-NASA

Selon les scientifiques du JPL, la structure formée de deux cylindres en aluminium mesure trois mètres de haut et 1,5 mètre de large et est intégrée à l’électronique, aux radios, aux tubes, à la poignée thermique, au câblage et au système de propulsion.

Le sous-système de radiofréquence alimentera huit capteurs, dont une antenne massive à gain élevé de trois mètres de large. Le réseau de fils et de connecteurs électriques de la structure, appelé harnais, pèse à lui seul 68 kg.

Le système de propulsion du vaisseau spatial comprend deux réservoirs – l’un pour le carburant, l’autre pour le comburant – et le tube qui livrera son contenu à un réseau de 24 moteurs, où les propulseurs seront combinés pour créer une réaction chimique contrôlée qui produit une poussée.

« Nos moteurs ont un double objectif », a déclaré Tim Larson, chef de projet adjoint chez JPL. «Nous les utilisons pour de grandes manœuvres, y compris lorsque nous approchons de Jupiter et avons besoin d’une grosse brûlure pour être capturée dans l’orbite de Jupiter. Mais ils sont également conçus pour des manœuvres plus petites afin de gérer l’attitude du vaisseau spatial et d’ajuster les survols de précision d’Europe et d’autres corps du système solaire en cours de route. »