Dans Parc du Sud À l’univers cinématographique Marvel, nous sommes pleins de références à la théorie de l’univers parallèle : l’idée que, quelque part, une version de nous a réussi à parier sur le premier taureau bitcoin, ou n’a pas eu le cœur de demander à cette étudiante de sortir à une date. ou, pourtant, est né assigné à un autre sexe ou a épousé une personne totalement différente est quelque chose qui pique notre curiosité au premier abord.

Ce que peu réalisent, c’est que c’est aussi une curiosité qui prévaut dans les études scientifiques – en particulier la cosmologie, que beaucoup reconnaîtront comme la recherche, entre autres, des parties les plus théoriques et abstraites de l’espace. Et, selon une nouvelle étude, ce sont précisément ces questions qui pourraient nous aider à résoudre un problème connu sous le nom de « tension cosmique ».

