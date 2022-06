Un astéroïde presque trois fois plus gros qu’une baleine bleue passe devant la Terre

Considéré comme le plus gros animal du monde, le rorqual bleu peut peser jusqu’à 180 tonnes et atteindre près de 30 mètres de long. Maintenant, imaginez trois de ces créatures volant ensemble dans l’espace à la périphérie de la Terre ? C’est plus ou moins ce qui s’est passé dans la matinée de lundi dernier (6), lorsqu’un astéroïde de près de 83 mètres de large a atteint son approche la plus proche de notre planète.

L’astéroïde 2021 GT2, qui est passé « près » de la Terre lundi, est estimé à trois fois la taille moyenne d’une baleine bleue. Image : Aleksandra Sova – Traversant le cosmos à 26 000 km/h, la roche spatiale nommée 2021 GT2 est passée à moins de 3,5 millions de km de la Terre, soit environ 10 fois notre distance à la Lune. Ceci, bien sûr, est une distance immense et sûre, mais relativement courte dans des proportions astronomiques. D’après le site espace.com, 2021 GT2 appartient à un groupe appelé Aton, formé de 1 800 roches spatiales qui entourent le Soleil sur une orbite très similaire à celle de la Terre. Les astéroïdes Aton font des approches plus proches du Soleil que notre planète, mais comme leurs orbites sont légèrement plus elliptiques, ces corps croisent régulièrement notre chemin. Découvert l’année dernière, l’astéroïde 2021 GT2 orbite autour du Soleil tous les 342 jours. Après le passage de lundi, une autre rencontre « rapprochée » entre elle et la Terre ne devrait avoir lieu qu’en janvier 2034. Là encore, sans aucun risque pour nous, puisque les deux corps se croiseront à une distance de 14,6 millions de km, soit plus de quatre fois plus loin que cette fois. Actuellement, les astronomes ne connaissent aucun gros astéroïde susceptible d’entrer en collision avec la Terre avant le siècle prochain. Mais il y en a beaucoup que les scientifiques n’ont pas encore découverts ou dont les orbites ne sont pas encore parfaitement connues. Par conséquent, de grands efforts sont déployés pour maintenir une vigilance constante, afin que les mesures nécessaires puissent être prises à temps pour éviter une catastrophe. Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !