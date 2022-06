Lors d’une interview et, en même temps, sur son propre profil Twitter, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a confirmé qu’il avait l’intention d’utiliser l’orbiteur Starship pour livrer la prochaine génération de satellites pour la plateforme Internet Starlink.

Actuellement, les satellites de la plate-forme sont livrés en orbite terrestre à l’aide de fusées Falcon 9, mais selon Musk, la prochaine génération d’entre eux sera plus robuste et plus lourde, rendant cette méthode irréalisable.

