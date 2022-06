De petits animaux mènent à la découverte d’un « écosystème secret » en Antarctique

Les scientifiques néo-zélandais sont plutôt satisfaits de la découverte « presque involontaire » de ce qu’ils appellent un « écosystème secret » qu’ils ont observé lors d’enquêtes sur le climat en Antarctique.

Selon des chaînes telles que CNET et le journal britannique The Guardian, la nouvelle est tombée au cours d’une enquête parallèle : une équipe de climatologues avait étudié les effets du réchauffement climatique dans la zone de fonte de l’Antarctique dans la couche de Ross lorsque, par surprise, ils ont remarqué de petites créatures similaires avec des crevettes à l’intérieur d’un réseau de grottes immergées dans la glace.

L’enregistrement montre des amphipodes – de petits crustacés ressemblant à des crevettes – se déplaçant autour d’une caméra immergée dans une petite rivière sous-marine en Antarctique (Image : Stevens et al. 2022/Handout)

Une équipe composée de scientifiques des universités de Wellington, Auckland et Otago, ainsi que de l’Institut national de l’eau et de l’atmosphère (Niwa) et de l’Institut des sciences géologiques et nucléaires avait enquêté sur la région en plongeant des sondes et des caméras dans les estuaires du Région de l’Antarctique. . Lors d’une de ces plongées, cependant, l’une des caméras a éveillé la curiosité des petits animaux – appelés « amphipodes ». De là au soi-disant « écosystème secret », le chemin a été rapide.

« Au début, nous pensions que quelque chose n’allait pas avec l’appareil photo, mais lorsque la mise au point a été ajustée, nous avons vu un essaim d’amphipodes, chacun ne dépassant pas 5 millimètres. [mm] en taille », a déclaré Craig Stevens de Niwa. « Nous avons fait des expériences similaires dans d’autres parties de la calotte glaciaire et nous pensions avoir tout vu, mais cette fois, de grandes surprises nous étaient réservées. »

Le chef de projet Huw Horgan (Wellington) a été le premier à voir l’estuaire. Selon lui, c’est déjà une connaissance relativement ancienne qu’il existe un réseau de lacs d’eau douce cachés dans les couches de glace les plus épaisses à Ross, la région où les recherches ont eu lieu. Cependant, c’était la première fois qu’une équipe scientifique avait l’opportunité de faire une observation directe.

« Prendre des échantillons de cette rivière, c’était comme être le premier à entrer dans un monde perdu », a déclaré Horgan au Guardian, notant que des échantillons avaient été prélevés pour étudier l’écosystème secret.