Victor Hespanha reçoit un cadeau spécial du 10e homme à avoir marché sur la lune

Des émotions indescriptibles ont été vécues par l’ingénieur de production civile Victor Correa Hespanha, qui, samedi dernier (4), est devenu le deuxième Brésilien à aller dans l’espace. En plus de l’expérience elle-même, faire partie d’un vol spatial touristique Blue Origin a fourni des moments que le jeune homme de 28 ans du Minas Gerais n’a jamais rêvé de vivre.

Lors de la 5e mission habitée de Blue Origin, Victor Hespanha, ingénieur civil de production, est devenu le 2e Brésilien à être lancé dans l’espace. Image : Archives personnelles – Instagram

Tout a commencé lorsqu’il a remporté le ticket, tous frais compris, lorsqu’il a été sélectionné pour un tirage au sort de la Crypto Space Agency (CSA), après avoir investi environ 12 000 R$ dans l’achat de trois NFT (un jeton non fongible, une sorte de certificat numérique fichier) via la plateforme.

A partir du moment où il s’est fait annoncer comme l’un des membres de la cinquième mission habitée de la compagnie d’astronautes de Jeff Bezos, le Brésilien a vu sa vie changer – à commencer par le nombre de followers sur ses réseaux sociaux, qui a considérablement augmenté depuis.

Le voyage aux États-Unis avec sa femme Marcella Diniz Hespanha, l’accueil qu’il a reçu par Blue Origin, toute la tension générée par le report du vol, la visite temporaire au Brésil, les dizaines d’interviews et la participation à des vies sur internet, retour au Texas, entraînement… bref, une infinité de situations inimaginables ont été vécues par Victor – toujours, comme il tient à le souligner, AVEC EMOTION.

Et quiconque pense que le premier touriste spatial brésilien de l’histoire s’est réveillé de son plus grand rêve se trompe lorsque la capsule RSS First Step a atterri dans le désert de Van Horn, dans l’ouest du Texas.

De grandes surprises étaient encore en réserve pour Victor et le reste de l’équipage de la mission NS-21 (ainsi nommée pour être le 21e vol d’un véhicule New Shepard dans le décompte global de l’entreprise).

L’un d’eux s’appelle Charles Moss Duke Jr., connu sous le nom de Charlie Duke – tout simplement le 10e homme à marcher sur la lune. Victor Hespanha, Evan Dick, Katya Echazarreta, Hamish Harding, Jaison Robinson et Victor Vescovo ont rencontré l’ancien astronaute peu de temps avant le lancement et, comme si ce n’était pas assez fascinant, ils ont reçu un cadeau spécial de sa part à leur retour.

L’ancien astronaute Charlie Duke, le 10e homme à marcher sur la lune, a offert au premier touriste spatial brésilien une montre Omega, symbole des missions Apollo. Image : Archives personnelles – Instagram

Il s’agit d’une nouvelle version de la Speedmaster, la « montre d’astronaute » de la société suisse Omega, qui a participé aux missions Apollo dans les années 1960 et 1970.

« Regarde mon visage quand j’ai reçu un Omega de Charlie Duke », a écrit Victor dans un post Instagram. « Omega est la montre que les astronautes de la NASA portaient en mission, c’est une tradition. Sans plus tarder, Dieu est merveilleux ! », a-t-il célébré.