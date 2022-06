De nouvelles observations par HiRISE (High-Resolution Imaging Experience), un instrument à bord du Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), ont abouti à une image 3D inédite d’une région de Mars appelée Nili Patera, prise par des dunes de sable.

HiRISE 3D : Dunes à Nili Patera Maintenant, qui n’aime pas une image de dunes en 3D ? Faites attention au « fil » de sable sur le côté droit de l’image. Intéressant comment cela aurait pu se former! https://t.co/VE65NHGniC

NASA/JPL-Caltech/UArizona#Mars pic.twitter.com/mgMc03jOZh — HiRISE : Belle Mars (NASA) (@HiRISE) 25 mai 2022

« Faites attention au « fil » de sable sur le côté droit de l’image. Intéressant de voir comment cela aurait pu se former », lit-on dans le tweet.

Et c’est précisément le processus évolutif de ces monticules de sable, classés comme barkhanes, que les scientifiques veulent comprendre à travers les enregistrements réalisés par le satellite MRO. Les dunes barkhanes (ou barkhanes, dans la forme portugaise du terme) sont celles qui ont la forme d’un croissant.

Ils se forment lorsque le vent déplace lentement les grains de sable, créant de petites ondulations dans la pente. « Lorsque les grains de sable atteignent le sommet, ils tombent sur la pente la plus raide et la plus courte, qui, par conséquent, n’a pas d’ondulations », lit-on dans un communiqué de la NASA. « C’est ce mouvement progressif du sable qui fait bouger les dunes au fil du temps. »