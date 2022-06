La nouvelle mission cargo de SpaceX vers l’ISS est suspendue

. @NASA et @SpaceX se retirer du lancement de cette semaine du cargo dragon à la station. Pendant ce temps, l’équipage effectue des examens de la vue et des vérifications de combinaisons spatiales. https://t.co/em2oYWgPfn

Selon la NASA, le problème est lié à un propulseur liquide appelé méthylhydrazine, utilisé dans les propulseurs de la capsule Dragon. Tout en alimentant le vaisseau spatial, les techniciens ont remarqué des niveaux élevés de vapeur d’hydrazine dans une partie du système Draco.

Un prototype du propulseur Draco, conçu par SpaceX pour ses fusées Falcon 9 et ses capsules Dragon. A l’image, l’un des premiers tests réalisés par l’entreprise sur le système. Image : Space X

« Le propulseur et le comburant ont été déchargés de cette région pour effectuer de nouvelles inspections et de nouveaux tests », indique la note, informant qu’une nouvelle date dépendra de l’avancement des investigations. « Une fois la source exacte des lectures élevées identifiée et la cause déterminée, les équipes conjointes de la NASA et de SpaceX détermineront et annonceront une nouvelle date de lancement. »

Utilisé pour la première fois lors d’un lancement en 2010, le système Draco a été conçu par SpaceX, qui est également responsable de la fabrication des propulseurs. Le deuxième étage de la fusée Falcon 9 est équipé de quatre d’entre eux, pour contrôler l’orientation du lanceur. Le vaisseau spatial Dragon utilise entre 12 et 18 propulseurs Draco pour le contrôle d’attitude et les manœuvres orbitales (telles que la commutation d’orbite et l’activation de la rentrée atmosphérique).

En plus de l’équipement et des fournitures pour les membres du numéro 67, la mission CRS-25 conduira à une variété d’expériences à mener. La science dirigée vers le laboratoire orbital de cette mission comprend des enquêtes sur la composition globale de la poussière terrestre et ses effets sur le climat, les moyens de construire des habitats extraterrestres avec des ressources spatiales, la guérison humaine dans l’espace et le vieillissement du système immunitaire.

L’ensemble d’expériences comprend également une étude sur la façon dont les communautés de micro-organismes dans le sol sont affectées par la microgravité et la recherche gagnante de la 9e édition du programme Genes in Space, un partenariat entre la NASA et des établissements d’enseignement américains pour encourager les carrières dans les STEM ( science, technologie, ingénierie et mathématiques).

