Une deuxième variante du monkeypox découverte aux États-Unis

Variole des singes en Italie et en Europe

Selon les experts, il existe depuis bien plus longtemps qu’on ne le pense.

Blessures liées à la variole du singe. Crédit : wikipédia

Il existe au moins deux souches virales de monkeypox en circulation aux États-Unis. C’est ce que révèlent les premières données d’une analyse génétique réalisée sur des échantillons de virus prélevés sur des patients américains, qui démontrent la circulation d’une deuxième variante de l’agent pathogène sur le territoire américain. Par rapport à la souche plus étroitement liée aux cas également signalés en Europe, cette deuxième variante n’avait pas encore été identifiée en 2022, bien que les deux virus soient similaires à ceux également détectés aux États-Unis l’année dernière, chez deux personnes ayant contracté la variole des singes. . Ces cas précédents étaient liés à des voyages au Nigeria, où le virus circule depuis au moins 2018.

Tout cela suggère que le monkeypox s’est propagé en dehors de l’Afrique bien avant que ces épidémies ne soient remarquées, au moins occasionnellement. Et à ce jour, les experts pensent qu’il s’est tellement propagé qu’il a déclenché de nombreuses chaînes de transmission différentes qui seront plus difficiles à arrêter. « Je pense qu’il est certainement possible qu’il y ait eu des cas de monkeypox aux États-Unis qui étaient passés inaperçus auparavant, mais pas dans une grande mesure. – a déclaré Jennifer McQuiston des Centers for Disease Control and Prevention (CDC -. Il peut y avoir une transmission à l’échelle de la communauté« .

L’Organisation mondiale de la santé a défini la propagation récente du monkeypox comme une « épidémie », notant que la nature de la maladie et la façon dont elle se propage ne suggèrent pas encore que nous soyons confrontés à une autre pandémie de proportions que celle de Covid-19. Cependant, la propagation communautaire indétectable (qui peut s’être produite aux États-Unis) brosse un tableau compliqué de la gestion de l’épidémie.

Hans Kluge, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe, a averti qu’il pourrait ne pas être possible de contenir complètement le monkeypox. Si cette possibilité existe toujours, a-t-il ajouté, il faudra « une réduction significative et urgente des expositions grâce à une communication claire, une action menée par la communauté, l’isolement des cas pendant la période infectieuse et une traçabilité et une surveillance efficaces des contacts« .

Monkeypox présente des symptômes pseudo-grippaux et se caractérise par des ganglions lymphatiques enflés suivis d’une éruption cutanée sur le visage et le corps. La maladie est endémique dans certaines régions d’Afrique, où les gens contractent la maladie à la suite de morsures de rongeurs ou de petits animaux, et elle ne se propage généralement pas facilement parmi les gens. Les premières preuves scientifiques sur les souches en circulation suggèrent que le virus n’est pas devenu plus facile à transmettre entre humains, bien qu’il semble se propager fréquemment par contact étroit et lors de rapports sexuels. Les cas signalés étaient également généralement bénins, bien qu’au moins 10 personnes soient mortes du monkeypox en Afrique depuis le début de l’année.