La Corée du Sud et les États-Unis tirent des missiles en réponse aux tests balistiques de la Corée du Nord

Lundi (6), la Corée du Sud et les États-Unis ont lancé ensemble neuf missiles balistiques en représailles aux tirs tirés par la Corée du Nord. L’information provient de l’armée de Séoul, qui a révélé que des pays alliés ont lancé des missiles sol-sol ATACMS en direction de la mer de l’Est, également appelée mer du Japon.

Des photos publiées en janvier par l’Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) montrent un test du missile Hwasong 12 effectué dans un lieu tenu secret. Les deux dernières sont des photos de la Terre prises par une caméra attachée au projectile. Depuis le début de l’année, le pays a tiré plus de 15 coups de feu, inquiétant les Etats-Unis et la Corée du Sud. Image : KCNA

Selon un communiqué publié par le gouvernement sud-coréen, l’action (qui a duré 10 minutes) est une réponse à la pratique constante des tests de missiles balistiques menée depuis des mois par le pays dirigé par le dictateur Kim Jong-un. « Notre armée condamne fermement la série de missiles balistiques provocateurs et exige la fin des actes qui accroissent les tensions militaires dans la péninsule. »

Selon le commandement indo-pacifique américain, au cours de l’exercice, huit missiles sud-coréens et un américain ont été lancés depuis le nord-est de la Corée du Sud, dans le but de démontrer la capacité à « réagir rapidement aux moments de crise ».

Le nombre d’essais de missiles balistiques effectués par la Corée du Nord en 2022 est déjà supérieur à 15. Le plus significatif d’entre eux – et aussi le plus expressif depuis 2017 – a eu lieu en mars, lorsqu’un missile intercontinental tiré par le pays a atteint une altitude de 6 000 , km, parcourant 1 100 km depuis son site de lancement pour s’écraser dans la mer du Japon.

À l’occasion, les chefs d’état-major interarmées de Corée du Sud ont également exprimé publiquement leur inquiétude face à ces actions. « La récente série de lancements de missiles par le Nord est une grave menace qui sape la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et la communauté internationale, et une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies », a-t-il ajouté.

Et cela a montré des signes que des représailles pouvaient survenir à tout moment. « Se préparant à la possibilité d’un lancement supplémentaire, nos militaires suivent et surveillent les mouvements connexes, et maintiennent une posture de pleine préparation. »

