Si l’effet de serre continue, la toundra sibérienne disparaîtra dans 500 ans

Au mieux, la toundra – nom donné au biome de la région sibérienne – devrait être réduite à deux morceaux séparés de 2 500 kilomètres (km) d’ici l’an 2500. Dans le pire des cas, elle devrait cependant disparaître complètement au visage. de l’effet de serre.

La prémisse terrifiante est la conclusion d’une étude menée par des experts du climat à l’Institut Alfred Wegener du Centre Helmholtz pour la recherche polaire et marine, situé à Bremerhaven, en Allemagne.

Lire aussi

La toundra est un biome caractéristique des environnements gelés, avec des sous-bois et une forte réflectivité solaire (Image : Troutnut/)

Contrairement à ce qu’il semble, la « disparition » de la toundra n’implique pas forcément une friche, mais renvoie également à la fonte de la partie glacée du biome, qui serait réduite à « uniquement » la forêt. Mais ne vous y trompez pas : la moindre modification du format actuel suffirait amplement à altérer – peut-être de manière irréversible – la biodiversité de plusieurs espèces animales et végétales locales.

Selon un article publié par LiveScience, l’avancée du réchauffement climatique dans l’Arctique – un autre nom pour la région de la toundra sibérienne – s’est produite à deux fois la vitesse attendue par les experts. Entre 1960 et 2019, la température de l’air dans les régions polaires du nord a augmenté d’environ quatre degrés Celsius (4 °C). L’effet immédiat de cela est de réduire la couverture de glace de mer, mais cette avancée a également commencé à affecter les couches continentales – en gros, la glace dans l’Arctique.

Selon un modèle prédictif exécuté par ordinateur, une zone d’environ 4 000 km de la toundra sibérienne peut voir les arbres commencer à prendre de l’espace par rapport à ce qui est maintenant sous-bois, compte tenu des cycles individuels des arbres, de la dispersion des graines et de la capacité de croissance.

Bien qu’il ne soit pas possible de dire que cela se produira réellement – les variations de végétation se produisent après tout de manière aléatoire – mais que si les arbres commencent à avancer vers le nord, cela devrait arriver rapidement, et ils ne devraient pas revenir si le réchauffement climatique s’arrête pour une fois. .

Dans un scénario où les émissions de carbone – les plus grands contributeurs au réchauffement climatique – sont nulles d’ici l’an 2100 (c’est-à-dire le meilleur scénario), il ne resterait que 32,7% de la toundra actuelle jusqu’en 2500. Mais pas « une » toundra, mais » deux mini-toundras » : une à Chutkova, à l’est ; et un autre sur la péninsule de Taymyr au nord.

Le problème est que le « meilleur scénario » est loin d’être une possibilité, et la plus grande probabilité est que d’ici 2100 nos efforts pour réduire les émissions échoueront et avec cela les grands arbres avanceront et seulement 5, 7% de la toundra sibérienne survivra à 2500. Essentiellement, il cesserait d’exister.

Le modèle informatique n’a considéré que le cycle de vie et la reproduction des différentes végétations, mais cela est très susceptible d’avoir des effets sur la faune : les rennes, par exemple, suivent un processus migratoire de reproduction – ils vont du nord au sud et inversement. Si ce chemin n’est pas tracé faute de sous-bois – caractéristique de la toundra sibérienne – alors les cycles naturels des animaux seront également altérés.

La défense naturelle contre le réchauffement climatique doit également être affectée : les régions polaires réfléchissent normalement la lumière du soleil dans l’atmosphère, mais une région boisée a tendance à retenir la lumière, générant de la chaleur. La chaleur finit par faire fondre la glace et… vous avez vu où nous voulons en venir.

Selon les experts, l’ordre urgent est de réduire les émissions de carbone d’au moins la moitié d’ici 2050. Rien de moins que cela nous incitera à nous attaquer aux méthodes de conservation des espèces.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !