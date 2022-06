Découvrez comment la Chine a l’intention d’apporter des échantillons d’astéroïdes sur Terre à partir de 2025

Avec le succès de la mission Tianwen 1, responsable du rover Zhurong, sur Mars, les Chinois prévoient de lancer leur deuxième effort d’exploration de l’espace lointain en 2025. Selon l’Administration nationale de l’espace de Chine (CNSA), la sonde d’astéroïdes Tianwen 2 est en phase de développement technique.

Vue d’artiste de l’astéroïde Kamo’oalewa, ciblé par la mission chinoise d’échantillonnage d’astéroïdes Tianwen 2. Certains astronomes pensent que cette roche spatiale pourrait être un morceau de la Lune terrestre. Image : Addy Graham/Université de l’Arizona

« Les composants subissent des tests approfondis », a déclaré Zhang Rongqiao, concepteur en chef de la mission Tianwen 1, dans une interview avec CCTV, le principal diffuseur chinois, un jour avant le premier anniversaire de l’atterrissage sur Mars du rover Zhurong. « Nous avançons comme prévu et espérons le lancer en 2025. »

Comme le souligne le site Web espace.comTianwen 1 représente un grand pas pour la Chine, ayant été la première mission interplanétaire entièrement nationale, qui a réalisé le premier atterrissage chinois sur une autre planète.

Tout ce qui vient après est de plus en plus complexe et difficile. La mission Tianwen 2, estimée à 10 ans, comportera deux étapes. Premièrement, il ciblera le petit astéroïde Kamo’oalewa, que les scientifiques soupçonnent d’être un morceau de notre Lune. Le vaisseau spatial échantillonnera la roche spatiale en utilisant une technique de toucher et de mouvement similaire à celle démontrée par le Hayabusa 2 du Japon et le vaisseau spatial OSIRIS-Rex de la NASA.

Cette sonde a également été conçue pour tester une méthode sans précédent d’amarrage et de fixation, utilisant quatre bras robotiques pour atterrir sur Kamo’oalewa, avec des perceuses qui fixent le vaisseau spatial sur la surface de l’astéroïde de 40 mètres de large.

Tianwen 2 devrait revenir sur Terre un peu plus de deux ans après son lancement pour livrer sa précieuse cargaison. À la sortie de sa capsule de rentrée, le vaisseau spatial utilisera la gravité terrestre pour l’aider à se propulser vers une autre ancienne relique du système solaire : un « astéroïde actif », un corps spatial avec des propriétés à la fois d’astéroïdes et de comètes.

Le vaisseau spatial entreprendra un voyage d’environ sept ans vers 311P/PANSTARRS. Une fois là-bas, il orbitera et analysera l’objet à l’aide d’une série de caméras et de spectromètres pour comprendre des questions telles que le mystère de la source de l’eau de la Terre.

Deux autres missions sont prévues par la Chine après Tianwen 2. En 2028, le pays a l’intention de lancer la mission Tianwen 3, qui vise à collecter des échantillons de Mars. Par la suite, Tianwen 4 sera chargé d’envoyer une sonde vers Jupiter.

