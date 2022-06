L’image de Hubble peut aider à comprendre comment les plus anciennes galaxies se sont formées

Ce que les scientifiques appellent « la plus grande image proche infrarouge jamais prise » par le télescope spatial Hubble pourrait être un point central pour les recherches futures, aidant les astronomes à cartographier les régions formant des galaxies et à identifier les objets rares dans les points les plus primaires de la Terre .début de l’univers.

Baptisée « 3D-DASH », cette méthode de recherche compile des images de l’univers à l’aide de la fréquence infrarouge, invisible à l’œil humain, qui permettra en théorie aux spécialistes de mieux voir les galaxies les plus anciennes de l’univers, situées à d’immenses distances de la Terre.

Un morceau de l’image du ciel prise par la méthode d’enquête 3D-DASH, montrant plusieurs étoiles anciennes, depuis le début de l’univers (Image : Gabe Bremmer/Reproduction)

« Depuis son lancement il y a plus de 30 ans, Hubble a apporté une période de » Renaissance « à l’étude de la formation et de l’évolution des galaxies au cours des 10 derniers milliards d’années de l’univers », a déclaré Lamiya Mowla, chercheuse au Dunlap Institute for Astrophysique de l’Université de Toronto, Canada. Elle signe la paternité principale de l’étude. « Le programme 3D-DASH étend l’héritage de Hubble dans l’imagerie grand angle afin que nous puissions commencer à percer les mystères des galaxies au-delà de la nôtre. »

Selon les experts, la production d’images grand angle de grandes distances dans l’espace, bien qu’elle ne soit pas nouvelle, dépend presque exclusivement des structures à la surface de la Terre – et les résultats sont généralement d’une résolution de faible qualité.

C’est là qu’intervient le 3D-DASH, qui apporte une résolution plus élevée et plus détaillée, facilitant l’identification de phénomènes uniques, tels que des galaxies aux proportions massives ou des galaxies sur le point d’entrer en collision, ou même des trous noirs particulièrement actifs.