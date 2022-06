Brésiliens dans l’espace : comprendre la différence entre les vols Marcos Pontes et Victor Hespanha

Les deux, cependant, peuvent être considérés comme des pionniers. Alors que Pontes a été le premier astronaute brésilien et sud-américain à voyager hors de la Terre, Hespanha détient le titre de premier touriste spatial au Brésil.

Mais qu’est-ce qui, après tout, distingue ces deux appellations ? Et plus : quelles sont les différences entre les vols effectués par l’un et l’autre ?

Dans le langage populaire, tous ceux qui vont dans l’espace sont appelés astronautes (ou leurs spécifications nationales, telles que les cosmonautes de Russie et les taïkonautes de Chine). Mais en réalité, il y a des critères à évaluer pour qu’un voyageur de l’espace reçoive cette désignation.

Outre la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, deux autres agences gouvernementales américaines sont autorisées à conférer le titre d’astronaute : le ministère de la Défense et la NASA, qui n’attribuent ce statut qu’à leurs propres employés.

Selon les directives de la FAA, les membres d’équipage des vols dépassant 80 km au-dessus de la surface de la Terre peuvent être classés comme astronautes. Selon cette métrique, les passagers des missions de Blue Origin sont inclus, car les vols de la compagnie dépassent même la ligne Kármán, située à 100 km d’altitude et considérée comme la frontière où commence l’espace extra-atmosphérique.

Cependant, ce n’est pas le seul facteur déterminant. Un candidat astronaute doit suivre une formation approfondie certifiée par la FAA et « démontrer en vol des actions qui sont importantes pour la sécurité publique ou qui contribuent à la sécurité de l’espace humain ». De plus, la personne doit être affectée à l’équipage pour effectuer certaines tâches pendant le vol, et pas seulement être un passager ordinaire.

La capsule New Shepard, qui emmène les passagers de Blue Origin dans des missions habitées, est un système entièrement autonome, donc aucun d’entre eux n’a besoin d’assumer le rôle de pilote ou toute autre activité. Ainsi, Hespanha et les autres membres des missions habitées de la société sont des touristes spatiaux, pas des astronautes.

Science X Tourisme. C’est la différence fondamentale entre les missions spatiales de Marcos Pontes et de Victor Hespanha.

Né à Bauru (SP), Pontes est titulaire d’un diplôme en technologie aéronautique de l’Air Force Academy (AFA), dans la ville de Pirassununga, à São Paulo, et d’une maîtrise en ingénierie des systèmes de l’US Naval Graduate School, en Californie. Il a officiellement obtenu son diplôme d’astronaute en 2000 après avoir été sélectionné par la NASA pour participer au cours de formation de deux ans de son programme de formation d’astronautes.

Marcos Pontes, ancien ministre de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, était un astronaute, formé par la NASA, et a été le premier Brésilien à aller dans l’espace. Image : Archives personnelles – Reproduction Instagram

À son tour, Hespanha a remporté son siège grâce à une loterie organisée par la Crypto Space Agency (CSA), après avoir investi environ 12 000 R$ dans l’achat de trois NFT (acronyme de jeton non fongible, une sorte de fichier numérique certifié). .

Le premier voyage spatial de Pontes devait avoir lieu en 2001, sur l’une des missions du projet de construction de la Station spatiale internationale (ISS). Mais une série de situations a fini par placer l’astronaute brésilien au bout de la ligne de lancement de la NASA pour le laboratoire orbital.

Il a fini par se rendre à l’agence spatiale russe Roscosmos, qui a reçu environ 10 millions de dollars américains du Brésil pour le « tour » sur un vaisseau spatial Soyouz, qui a eu lieu en 2006. A l’occasion, le Brésilien a pris 15 kg de fret de l’espace brésilien. Agency (AEB) , contenant huit expériences scientifiques développées par des universités et des centres de recherche du pays.

Entre l’aller, le séjour et le retour, la mission Pontes vers l’ISS, qui se trouve à 408 km de la Terre, a duré 10 jours, compte tenu de près de 24 heures de voyage dans chaque section.

La tournée qu’Hespanha a effectuée samedi a duré dix minutes. La fusée New Shepard a décollé du site de lancement 1 de Blue Origin à Van Horn, dans l’ouest du Texas, à 10 h 26 (GMT), 26 minutes plus tard que prévu.

Peu de temps après le décollage, le premier étage de la fusée a atterri à la verticale près du site de lancement, suivi de la capsule RSS First Step, qui a atterri dans le désert à l’aide d’un parachute. Pendant tout le vol, le Brésilien et les autres membres d’équipage n’ont eu qu’à se soucier de profiter des trois minutes de quasi-apesanteur et de profiter d’une vue sans pareille à travers les hublots.

Même une mission « simple » comme celle-ci demande beaucoup de préparation, tant pour le véhicule et le matériel en général, que pour les personnes impliquées (l’équipage et toute l’équipe technique). Avant le vol, Hespanha et ses compagnons d’aventure ont dû suivre deux jours de formation – ce qui n’est même pas comparable au processus de formation des astronautes.

Lancement de la fusée New Shepard de Blue Origin samedi (4), qui a emmené le premier touriste spatial brésilien dans l’espace. Origine bleue/Divulgation

ils vont se rencontrer

Dans une interview avec Apparence numérique, accordée quelques semaines avant le vol Blue Origin, Victor Hespanha a fait part de son désir de rencontrer Marcos Pontes. À l’époque, il n’y avait toujours pas de négociation entre eux à cet égard, mais un peu plus tard, via Instagram, Hespanha a révélé que la réunion était déjà en cours d’organisation.

Le natif de Belo Horizonte tient à exprimer, chaque fois qu’il le peut, tout son respect pour la communauté scientifique et les astronautes en général. « J’ai un énorme respect pour la communauté scientifique et les astronautes. Ils étudient beaucoup pour cela, ils se dévouent et j’apprécie beaucoup cet effort », a déclaré le Brésilien.

« Je suis un voyageur de l’espace, qui aura le privilège de voir la Terre d’en haut, l’obscurité de l’Univers et les étoiles d’un peu plus près, la courbure de la planète », a-t-il déclaré, avant le lancement. « Je me considère donc privilégié de pouvoir voir cela, mais je ne me considère pas du tout comme un astronaute. »

