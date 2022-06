Découvrez la science que la mission cargo SpaceX CRS-25 apportera à l’ISS

Ce vendredi (10), une fusée Falcon 9 sera lancée depuis la station de l’US Space Force à Cap Canaveral, en Floride, transportant une capsule Dragon remplie de fournitures, d’équipements et d’une série d’expériences scientifiques. Il s’agira de la 25e mission de services de réapprovisionnement commercial (CRS-25) de SpaceX vers la Station spatiale internationale (ISS) sous contrat avec la NASA.

Selon l’agence, la science dirigée vers le laboratoire orbital de cette mission comprend des enquêtes sur la composition globale de la poussière terrestre et ses effets sur le climat, les moyens de construire des habitats au-delà de la Terre avec des ressources spatiales, la guérison humaine dans l’espace, entre autres.

Des milliards d’échantillons de poussière terrestre peuvent être analysés

Connue sous le nom d’EMIT (Investigation of the Mineral Origin of the Earth’s Surface), l’une des études passera l’année prochaine à mesurer la composition minérale de la poussière dans les paysages les plus secs de la Terre. Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, Robert Green, chercheur principal de la mission EMIT, a expliqué le processus qu’il a appelé le « cycle de la poussière minérale de la planète ».

Selon le scientifique, la poussière soufflée dans l’atmosphère terrestre par les vents violents des déserts parcourt des milliers de kilomètres. La teneur en minéraux de cette poussière atmosphérique affecte le système climatique mondial interconnecté, et comprendre la composition de ces minéraux est essentiel pour comprendre comment cela se fait.

EMIT mesurera la composition minérale de la poussière dans les régions arides de la Terre, créant ainsi une carte qui pourrait améliorer notre compréhension de la façon dont la poussière terrestre affecte les communautés. Image : NASA

« Selon les minéraux présents, par exemple, la poussière atmosphérique absorbera et reflétera la lumière du soleil de différentes manières, réchauffant ou refroidissant les zones, affectant la formation des nuages ​​et la chimie atmosphérique », a déclaré Green, ajoutant que ce type de poussière pourrait également servir de riche magasin. de nutriments lorsqu’il se dépose dans l’océan ou dans le sol.

Actuellement, dit-il, il n’y a que 5 000 échantillons de minéraux du cycle global de la poussière de la Terre entre les mains des scientifiques. Avec EMIT, ce nombre a tendance à augmenter de manière significative.

Une fois attaché au module de logistique externe 1 de l’ISS, EMIT (qui représente la plus grande charge utile de la mission CRS-25) sera en mesure d’analyser par spectroscopie plus d’un milliard d’échantillons de poussière provenant de toute la planète. Les scientifiques espèrent utiliser ces données pour mettre à jour les modèles des systèmes mondiaux pour des activités telles que les prévisions météorologiques et la recherche sur le climat.

Des briques spatiales pour construire des colonies d’exploration

Alors que les missions prévues sur la Lune et même sur Mars se rapprochent de plus en plus, il est de plus en plus nécessaire de comprendre comment construire des habitats durables à partir de ressources locales. Si les matériaux de construction comme l’acier et le béton sont déjà lourds et extrêmement inefficaces pour se lancer en orbite, imaginez vous rendre sur la Lune ou sur la planète rouge.

Pour cette raison, des étudiants de l’Université de Stanford en Californie étudient comment la microgravité affecte la formation d’un béton alternatif qui mélange une molécule organique avec de l’eau et des ressources.sur place», comme le régolithe lunaire ou la poussière martienne, pour créer un composite de sol biopolymère (BPC).