Mars est connue pour ses intenses tempêtes de poussière pendant ses périodes estivales et, selon des scientifiques de l’Université de Houston, au Texas, la cause en serait un « déséquilibre thermique » causé par l’accumulation d’énergie – c’est-à-dire plus de concentration et moins dépensé – de la part de la planète rouge. La prémisse a donné lieu à une étude évaluée par des pairs publiée dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences.

Les tempêtes de poussière sur Mars sont souvent citées par les agences spatiales du monde entier, en plus d’être responsables de pertes majeures dans nos capacités d’exploration extraterrestre : le rover occasionde la NASA, « est mort » en 2018 après qu’une tempête de classe planétaire a bloqué l’engin et a continué à collecter l’énergie du Soleil, l’encrassant tellement qu’il est passé en mode veille en juillet de cette année (et le module InSIGHT actuel peut être de la même manière).

