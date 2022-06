Un petit changement dans la façon dont nous vaccinons peut réduire les effets secondaires

Ceci est démontré par une étude préclinique qui a fourni une compréhension complète des mécanismes sous-jacents aux effets secondaires.

Pour réduire les effets secondaires les plus courants de la vaccination, tels que la faiblesse et la fatigue, il peut suffire de modifier légèrement la façon dont nous vaccinons. C’est ce que démontre une étude publiée dans la revue PLOS Biologie par une équipe de recherche internationale dirigée par Ayesa Syenina, de la Duke-Nus Medical School de Singapour, qui, avec ses collègues, a identifié les signes moléculaires liés à une plus grande probabilité de fatigue post-vaccinale. Des expériences sur des souris suggèrent que la modification de la stratégie d’administration du vaccin pourrait potentiellement atténuer ces effets indésirables.

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont analysé 175 échantillons de sang de travailleurs de la santé qui ont reçu le vaccin Covid BNT162b2 de Pfizer-BioNTech, fournissant un instantané de l’expression génique de chaque participant après la vaccination. Cette analyse a révélé que les personnes qui éprouvaient une fatigue modérément sévère après la vaccination étaient plus susceptibles d’avoir une expression de base plus élevée des gènes liés à l’activité des lymphocytes T et des cellules tueuses naturelles, deux types de cellules clés du système immunitaire humain.

Les chercheurs ont également testé deux stratégies différentes d’injection de vaccins chez la souris. Certaines souris ont reçu du BNT162b2 par injection intramusculaire, la méthode actuellement utilisée pour les patients humains, dans laquelle le vaccin est injecté dans les muscles. D’autres souris ont reçu une injection sous-cutanée, dans laquelle le vaccin est injecté dans le tissu juste sous la peau.

Après la vaccination, par rapport à la vaccination intramusculaire, les souris qui ont reçu la vaccination sous-cutanée ont montré des réponses du système immunitaire en ligne avec une probabilité plus faible d’effets secondaires tels que la fatigue sans compromettre les effets protecteurs de la vaccination.

« Cette étude fournit un premier aperçu de la base moléculaire d’un effet secondaire que beaucoup ont connu après la vaccination par l’ARNm. – a déclaré le co-auteur de l’étude, Eng Eong Ooi -. Nous espérons que cette découverte stimulera d’autres études pour comprendre pleinement les mécanismes derrière les effets secondaires associés aux vaccins et contribuer collectivement au développement de vaccins encore plus tolérables.« .