Une ville engloutie vieille de 3 400 ans refait surface après la sécheresse qui a frappé le Tigre en Irak

Alors que le changement climatique progresse, la fonte des glaces et la surchauffe de la Terre, des secrets enfouis depuis des millénaires sont également révélés. C’est du moins ce qu’a souligné l’Université de Tübingen. en annonçant qu’après une grave sécheresse qui a frappé le Tigre en Irak, le réservoir de Mossoul a baissé son niveau d’eau et exposé les ruines d’une ancienne ville submergée pendant des décennies.

Une ville engloutie vieille de 3 400 ans refait surface après que la sécheresse a frappé le Tigre en Irak. Image : Reproduction/Universités de Fribourg et Tübingen, KAO

Selon un communiqué de l’institution, les ruines montrent la structure d’un palais et de plusieurs autres grands bâtiments, qui remontent à l’âge du bronze dans la région, il y a environ 3 400 ans. Nommé le site archéologique de Kemune, les scientifiques pensent que le site est l’ancienne ville de Zakhiku, un centre animé de l’empire Mittani, qui a prospéré sur les rives du Tigre entre 1550 et 1350 av.

La résurgence représente une rare opportunité pour les scientifiques d’explorer la ville – qui pourrait se submerger à tout moment. Cependant, ce n’est pas la première fois que les décombres apparaissent comme une Atlantide perdue. Selon Alerte scientifiqueen 2018, les eaux du barrage ont suffisamment reculé pour donner aux archéologues une autre opportunité de ce type, dans laquelle ils ont pu documenter certaines données avant que le niveau de l’eau ne monte et ne recouvre à nouveau la ville.

Le site est officiellement revenu au barrage en décembre 2021, ce qui a donné aux chercheurs le temps de planifier la deuxième fenêtre d’excavation à Kemune. Dès janvier, l’archéologue Hasan Ahmed Qasim de l’Organisation d’archéologie du Kurdistan, en Irak, a pu commencer à cartographier la ville mystérieuse avec l’aide de ses collègues Ivana Puljiz de l’Université de Fribourg et Peter Pfälzner de l’Université de Tübingen.

En plus du palais, les chercheurs ont trouvé un complexe industriel et un énorme bâtiment de stockage à plusieurs étages, tous datant de l’empire Mittani, ce qui, selon Puljiz, « est d’une importance particulière car d’énormes quantités de marchandises doivent avoir été stockées dans it.” qui peuvent être étudiés afin d’identifier les types de produits, le marché et les coutumes de la région.

Pfälzner a déclaré que des pots en céramique contenant plus de 100 tablettes d’argile brute inscrites en cunéiforme ont également été trouvés, une équipe d’aide pour découvrir qui vivait dans la ville et les événements après le tremblement de terre qui ont conduit à sa disparition.