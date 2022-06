Une équipe japonaise établit un nouveau record de vitesse de transmission de données

Un nouveau record a été atteint dans la transmission de données à une vitesse de 1,02 pétabits par seconde. L’exploit est réalisé par une équipe de l’Institut national des technologies de l’information et de la communication (NICT) au Japon, transmettant les données sur plus de 51,7 km ou 32 miles. La marque représente un million de gigabits d’affilée chaque seconde, ce qui équivaut à plus de 10 millions de flux vidéo 8K simultanément. La marque précédente avait été déposée par la même équipe.

Fibre optique

En plus d’enregistrer le record de vitesse de transmission de données, les Japonais ont réalisé une autre nouveauté dans le monde de la technologie : tout a été fait via un réseau de fibre optique, très similaire à ceux utilisés dans l’internet haut débit. C’est une grande attente concernant les futures mises à jour de la vitesse du Web.

L’expérience a utilisé une fibre multicœur (MCF) de 0,125 mm de diamètre avec multiplexage par répartition en longueur d’onde (WDM) dans 801 canaux parallèles regroupés sur la même ligne.