Le chant de la sirène : le squelette d’une femme grecque de plus de 2 000 ans intrigue les chercheurs

Ce qui serait un autre squelette trouvé dans les profondeurs du sous-sol grec, a apporté quelque chose d’extraordinaire à l’analyse primordiale des chercheurs : les archéologues ont découvert qu’il s’agit du corps d’une femme morte il y a plus de 2 100 ans avant JC et toujours sous un « lit de sirène » en bronze. brillant. Et le plus intrigant, il était recouvert de feuilles de laurier dorées qui faisaient probablement partie d’une couronne, selon Areti Chondrogianni-Metoki, directeur de l’Éphorie des Antiquités de Kozani.

fin tragique

Selon les chercheurs, des fils d’or ont également été retrouvés dans les mains de la femme, ainsi que quatre pots en argile, preuve d’un possible héritier d’une famille aisée.

Selon les archéologues, tout indique que le corps se trouvait dans un village faisant partie d’un sanctuaire dédié à Apollon.