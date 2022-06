Blue Origin : les membres d’équipage brésiliens et autres s’amusent en microgravité ; Regardez

Victor a remporté son siège grâce à une loterie organisée par la Crypto Space Agency (CSA), après avoir acquis trois NFT (jetons non fongibles) via la plateforme. Lors d’une conférence de presse après le voyage, l’ingénieur a décrit l’expérience comme « le plus beau jour de sa vie » et a également partagé des photos sur son Instagram personnel à partir du moment où il a rencontré la fusée.

« Je n’ai pas de mots. Là-haut, j’avais l’impression de sortir de mon corps. Je pouvais voir le Brésil depuis l’espace. La peur n’avait pas d’importance. C’était une étape extrêmement importante, qui suscite beaucoup d’espoir, surtout pour nous, Brésiliens, qui avons traversé des moments difficiles à la sortie de la pandémie.

En plus du Brésilien, étaient également à bord du vaisseau spatial: l’ingénieur et investisseur Evan Dick, ancien chef de test de la NASA et première personne du Mexique à aller dans l’espace, Katya Echazarreta, pilote d’avion d’affaires et entrepreneur Hamish Harding, collègue entrepreneur et aventurier Jaison Robinson; et le commandant et explorateur à la retraite de la marine américaine Victor Vescovo, qui est co-fondateur de la société d’investissement en capital-investissement Insight Equity.

Initialement prévu le 20 mai, le voyage de Blue Origin a été reporté à ce samedi en raison de problèmes techniques. La fusée a décollé de Launch Site One, propriété de la société américaine, à Van Horn, Texas (USA), à 10h26 (GMT), avec plus de 20 minutes de retard, et a atteint une altitude de 106,9 kilomètres.

