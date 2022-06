La NASA sélectionne des instruments pour la mission lunaire Artemis 1

La NASA a annoncé des progrès vers son retour sur la Lune sur la mission Artemis 1. Deux ensembles d’instruments, précédemment présentés dans un avis public, viennent d’être sélectionnés pour la mission.

L’une d’entre elles est l’enquête appelée Lunar Vulkan Imaging and Spectroscopy Explorer (Lunar-VISE, « Lunar Vulkan Imaging and Spectroscopy »). Il est composé de cinq instruments, dont deux installés dans un module atterrisseur et trois dans un rover.

Lunar-VISE explorera le sommet de l’un des dômes de Grithuisen. Ces formations, avec jusqu’à 1500 mètres d’altitude par rapport au sol lunaire, cachent un mystère scientifique. On pense qu’ils sont nés du magma de silice, comme le granit terrestre. Mais cela se produit, sur Terre, en présence de plaques tectoniques et d’océans d’eau. Rien de tout cela n’existe sur la Lune. Collectant des roches lunaires, Lunar-VISE vise à résoudre le mystère

La deuxième enquête est le Lunar Explorer Instrument for Space Biology Applications (LEIA, « Lunar Explorer Instrument for Space Biology Applications »). Il s’agit d’un petit basé sur le microsatellite de recherche CubeSat, un cube de 10 cm qui pèse 1,33 kg et qui peut être tenu dans la main.

Le minuscule LEIA répandra les spores du champignon Saccharomyces cerevisiae (la fameuse levure, également utilisée pour faire de la bière) sur la surface lunaire et pour étudier les réponses biologiques au rayonnement spatial et à la faible gravité. C’est un élément essentiel de la survie à long terme prévue des astronautes dans les prochaines vagues d’exploration lunaire.

La mission Artemis 1 de la NASA n’est que la première du programme Artemis, et elle est sans pilote. C’est la première étape vers le retour des États-Unis sur la Lune. Il était initialement prévu pour février, maintenant la date prévue est août de cette année. Artémis, la déesse grecque de la chasse, est la sœur du dieu solaire Apollon, qui a nommé les missions lunaires des années 1960.

